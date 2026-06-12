Civil szervezetek elítélték, hogy Franciaország figyelmen kívül hagyja a klímaváltozás kérdését a G7-csúcson; azért, hogy „Emmanuel Macron ne bosszantsa fel Donald Trumpot”.
A globális gazdasági egyenlőtlenségek és a digitális szabályozás lesz fókuszban a G7 csúcson
A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7-országok (Franciaország mellett az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság) hétfőn kezdődő háromnapos csúcstalálkozóján a francia Alapokban található Evianban – tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal, kiemelve, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között.
Emmanuel Macron, aki jövőre tíz év után távozik a francia elnöki székből, egy-egy kerekasztal-beszélgetésre meghívta Brazília, Dél-Korea, India és Kenya vezetőit is, hogy elkerülje azt a látszatot, mintha a G7 az iparosodott hatalmak fórumaként szemben állna a feltörekvő országokkal.
Ezenkívül meghívást kaptak Franciaországtól a globális techvállalatok vezetői, köztük az amerikai Sam Altman és Dario Amodei – az OpenAI és az Anthropic vezetői –, valamint a francia Arthur Mench, a Mistral AI alapítója egy szerdai ebédre.
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Tanácskozásuk célja az lesz, hogy előmozdítsák a szabályozási kezdeményezéseiket, valamint a közösségi média 15 vagy 16 év alattiak számára történő betiltását. A francia megítélés szerint feszült viták várhatóak a téma kapcsán Donald Trump és tárgyalópartnerei között.
Erről a kérdésről – hasonlóan a kiemelten fontos ásványi nyersanyagok témaköréhez, amely szintén vitás kérdés Kínával – vagy a kábítószer-kereskedelem ügyéről, a G7 csúcstalálkozó végén, szerdán kívánnak közzétenni egy nyilatkozatot – emelte ki az MTI.
Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
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