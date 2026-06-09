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Történelmi pillanat közeleg: Zelenszkij drámai bejelentést tett Trump embereiről

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „nagyon pozitív” megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnök két közeli megbízottjával, Steve Witkofffal és Jared Kushnerrel. Az ukrán államfő ezt a moldovai fővárosban, Kisinyovban jelentette be londoni útjáról hazafelé tartva. Zelenszkij szerint az amerikai fél készen áll arra, hogy az elkövetkező hetekben aktívan közreműködjön az Oroszország elleni háború leállításában.

Kozma Zoltán
2026. 06. 09. 6:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
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Zelenszkij kapkod, s már Putyinnal tárgyalna

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások korábban holtpontra jutottak, mivel Washington figyelme részben az Iránnal kapcsolatos konfliktus felé fordult. Zelenszkij azonban hangsúlyozta, hogy a béke Európában továbbra is napirenden van, és beszélt a küldöttekkel a közelgő G7-csúcstalálkozóról is, amelyet Franciaországban tartanak.

Források szerint Witkoff és Kushner hamarosan Kijevbe is ellátogathat. Korábban Moszkvában tárgyaltak az orosz féllel.

Az ENSZ előtt a tűzszünet

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa június 8-án ismét ülést tartott az ukrajnai háború ügyében – ez volt az ötödik ilyen ülés mindössze húsz nap alatt. Az EU, az USA, Kína és más országok képviselői egyaránt a tűzszüneti erőfeszítések folytatását szorgalmazták.

Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó tisztviselője, Indrika Ratwatte rámutatott, hogy Oroszország növeli a támadások intenzitását a nagy ukrán települések ellen. Csak péntektől legalább 30 civil halt meg és mintegy 200-an sebesültek meg. Több humanitárius jármű is megrongálódott, ami „elfogadhatatlan” – hangsúlyozta.

Zelenszkij korábban nyílt levélben fordult Putyinhoz, amelyben találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint Putyin válasza gyenge volt, és nem mutat valódi szándékot a háború befejezésére.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

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Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 9.

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