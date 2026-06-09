Történelmi pillanat közeleg: Zelenszkij drámai bejelentést tett Trump embereiről

Az ENSZ előtt a tűzszünet

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa június 8-án ismét ülést tartott az ukrajnai háború ügyében – ez volt az ötödik ilyen ülés mindössze húsz nap alatt. Az EU, az USA, Kína és más országok képviselői egyaránt a tűzszüneti erőfeszítések folytatását szorgalmazták.

Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó tisztviselője, Indrika Ratwatte rámutatott, hogy Oroszország növeli a támadások intenzitását a nagy ukrán települések ellen. Csak péntektől legalább 30 civil halt meg és mintegy 200-an sebesültek meg. Több humanitárius jármű is megrongálódott, ami „elfogadhatatlan” – hangsúlyozta.

Zelenszkij korábban nyílt levélben fordult Putyinhoz, amelyben találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint Putyin válasza gyenge volt, és nem mutat valódi szándékot a háború befejezésére.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)