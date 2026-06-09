Történelmi pillanat közeleg: Zelenszkij drámai bejelentést tett Trump embereiről

Zelenszkij kapkod, s már Putyinnal tárgyalna
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások korábban holtpontra jutottak, mivel Washington figyelme részben az Iránnal kapcsolatos konfliktus felé fordult. Zelenszkij azonban hangsúlyozta, hogy a béke Európában továbbra is napirenden van, és beszélt a küldöttekkel a közelgő G7-csúcstalálkozóról is, amelyet Franciaországban tartanak.
Források szerint Witkoff és Kushner hamarosan Kijevbe is ellátogathat. Korábban Moszkvában tárgyaltak az orosz féllel.
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