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Kína változatlanul támogatja Kim Dzsongun vezetését

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Kína továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít az Észak-Koreával fennálló hagyományos baráti kapcsolatoknak, és változatlanul támogatja Kim Dzsongün vezetését, valamint a két ország közös érdekeinek védelmét – a kínai állami média beszámolója szerint ezt hangsúlyozta Hszi Csin-ping kínai elnök Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel lezajlott phenjani találkozóján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 08. 21:55
Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun Fotó: YAN YAN Forrás: XINHUA
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Hszi hangsúlyozta, hogy idén van a kínai-észak-koreai barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásának 65. évfordulója, amelyről a két fél közös rendezvényekkel emlékezik meg. Hozzátette: a két országot vezető kommunista pártok közötti kapcsolatok továbbra is fontos szerepet játszanak a kétoldalú viszony alakításában, ezért erősíteni kell a pártközi kapcsolatokat, valamint a diplomáciai, rendvédelmi és katonai együttműködést – írta az MTI.

A kínai elnök kiemelte:

Kína kész bővíteni az együttműködést többek között a kereskedelem, a mezőgazdaság, az építőipar, a tudomány és a technológia, valamint az egészségügy területén. Hozzátette: a határátkelők teljes újranyitása, valamint a légi és vasúti személyszállítás helyreállítása új lehetőségeket teremthet a két ország közötti kapcsolatok erősítésére.

Kim Dzsongun üdvözölte Hszi látogatását, és kijelentette, hogy a Kína és Észak-Korea közötti hagyományos barátság továbbra is a kétoldalú kapcsolatok alapját képezi. Hangsúlyozta, hogy Phenjan változatlanul támogatja az "egy Kína" elvet, valamint Kína alapvető érdekeit érintő kérdésekben képviselt álláspontját.

Az észak-koreai vezető hozzátette: országa kész tovább bővíteni az együttműködést Kínával a gazdaság, az infrastruktúra, a tudomány, az oktatás és a kulturális kapcsolatok területén.

A kínai vezető hétfőn érkezett kétnapos állami látogatásra a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba. Az 1961-ben aláírt kínai-észak-koreai barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés értelmében a felek fegyveres támadás esetén kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Kína Észak-Korea legfontosabb politikai és gazdasági partnere, valamint egyetlen hivatalos szövetségese. A két ország a koreai háborúban is egymás oldalán harcolt, kapcsolatukat gyakran "vérrel kovácsolt barátságként" jellemzik.

Borítókép: Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun (Fotó:AFP)

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