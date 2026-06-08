Kína változatlanul támogatja Kim Dzsongun vezetését

Hszi hangsúlyozta, hogy idén van a kínai-észak-koreai barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásának 65. évfordulója, amelyről a két fél közös rendezvényekkel emlékezik meg. Hozzátette: a két országot vezető kommunista pártok közötti kapcsolatok továbbra is fontos szerepet játszanak a kétoldalú viszony alakításában, ezért erősíteni kell a pártközi kapcsolatokat, valamint a diplomáciai, rendvédelmi és katonai együttműködést – írta az MTI.
A kínai elnök kiemelte:
Kína kész bővíteni az együttműködést többek között a kereskedelem, a mezőgazdaság, az építőipar, a tudomány és a technológia, valamint az egészségügy területén. Hozzátette: a határátkelők teljes újranyitása, valamint a légi és vasúti személyszállítás helyreállítása új lehetőségeket teremthet a két ország közötti kapcsolatok erősítésére.
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