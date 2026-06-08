Kína változatlanul támogatja Kim Dzsongun vezetését

Kim Dzsongun üdvözölte Hszi látogatását, és kijelentette, hogy a Kína és Észak-Korea közötti hagyományos barátság továbbra is a kétoldalú kapcsolatok alapját képezi. Hangsúlyozta, hogy Phenjan változatlanul támogatja az "egy Kína" elvet, valamint Kína alapvető érdekeit érintő kérdésekben képviselt álláspontját.

Az észak-koreai vezető hozzátette: országa kész tovább bővíteni az együttműködést Kínával a gazdaság, az infrastruktúra, a tudomány, az oktatás és a kulturális kapcsolatok területén.

A kínai vezető hétfőn érkezett kétnapos állami látogatásra a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba. Az 1961-ben aláírt kínai-észak-koreai barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés értelmében a felek fegyveres támadás esetén kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Kína Észak-Korea legfontosabb politikai és gazdasági partnere, valamint egyetlen hivatalos szövetségese. A két ország a koreai háborúban is egymás oldalán harcolt, kapcsolatukat gyakran "vérrel kovácsolt barátságként" jellemzik.

Borítókép: Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun (Fotó:AFP)