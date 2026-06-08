Kiszabadítaná az országot Putyin öleléséből Kína

Hszi Csin-ping kínai elnök hét év után először érkezett Phenjanba. A látogatásra mindössze néhány nappal azt követően kerül sor, hogy Kim Dzsong Un ismét megerősítette: országa tovább gyorsítaná nukleáris fegyverkezését.
A kínai vezető várhatóan kedden találkozik Kimmel. Elemzők szerint Peking azt szeretné elérni, hogy Észak-Korea nagyobb hangsúlyt fektessen a diplomáciai kapcsolatokra, és nyitottabb legyen a szomszédos országokkal folytatott párbeszédre, beleértve a nukleáris leszerelés kérdését is.
Kína szemszögéből nézve Észak-Koreának tárgyalásokat kellene folytatnia a szomszédos országokkal a békéről és a nukleáris leszerelésről
– mondta Csu Feng, a Nankingi Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértője.
Ennél is fontosabb, hogy gazdasági és társadalmi kapcsolatokat kellene kialakítania szomszédaival annak érdekében, hogy kevésbé legyen elszigetelt, és inkább a béke irányába mozduljon el
– tette hozzá.
A mostani találkozó különösen jelentős annak fényében, hogy Észak-Korea az elmúlt években szorosabb gazdasági és katonai kapcsolatokat épített ki Oroszországgal.
Phenjan igyekezett a saját javára fordítani a térség két nagyhatalma közötti versengést. Az ország elmélyítette kapcsolatait Moszkvával, és katonákat is küldött az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz erők támogatására. Elemzők szerint a Kremllel kialakított szorosabb együttműködés nem aratott osztatlan sikert Pekingben. Kína kölcsönös védelmi szerződést tart fenn Észak-Koreával, és hosszú időn keresztül az ország legfontosabb gazdasági támaszának számított.
Szakértők úgy vélik, Hszi látogatásának egyik fő célja a kétoldalú kapcsolatok megerősítése.
Hszi számára a phenjani látogatás és a kapcsolatok megújítása Kimmel azt szolgálja, hogy Észak-Korea ne kerüljön túlságosan közel Oroszországhoz Kína rovására
– mondta Peter Ward, a szöuli Szedzsong Intézet kutatója.
A célja az, hogy Észak-Korea továbbra is Kína közelében maradjon.
Kim legutóbb szeptemberben járt Kínában, ahol Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin oldalán vett részt Peking nagyszabású, a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségén.
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