Kiszabadítaná az országot Putyin öleléséből Kína

Hszi Csin-ping kínai elnök hét év után először érkezett Phenjanba. A látogatásra mindössze néhány nappal azt követően kerül sor, hogy Kim Dzsong Un ismét megerősítette: országa tovább gyorsítaná nukleáris fegyverkezését.

A kínai vezető várhatóan kedden találkozik Kimmel. Elemzők szerint Peking azt szeretné elérni, hogy Észak-Korea nagyobb hangsúlyt fektessen a diplomáciai kapcsolatokra, és nyitottabb legyen a szomszédos országokkal folytatott párbeszédre, beleértve a nukleáris leszerelés kérdését is.

Kína szemszögéből nézve Észak-Koreának tárgyalásokat kellene folytatnia a szomszédos országokkal a békéről és a nukleáris leszerelésről

– mondta Csu Feng, a Nankingi Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértője.

Ennél is fontosabb, hogy gazdasági és társadalmi kapcsolatokat kellene kialakítania szomszédaival annak érdekében, hogy kevésbé legyen elszigetelt, és inkább a béke irányába mozduljon el

– tette hozzá.

A mostani találkozó különösen jelentős annak fényében, hogy Észak-Korea az elmúlt években szorosabb gazdasági és katonai kapcsolatokat épített ki Oroszországgal.

Phenjan igyekezett a saját javára fordítani a térség két nagyhatalma közötti versengést. Az ország elmélyítette kapcsolatait Moszkvával, és katonákat is küldött az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz erők támogatására. Elemzők szerint a Kremllel kialakított szorosabb együttműködés nem aratott osztatlan sikert Pekingben. Kína kölcsönös védelmi szerződést tart fenn Észak-Koreával, és hosszú időn keresztül az ország legfontosabb gazdasági támaszának számított.

Szakértők úgy vélik, Hszi látogatásának egyik fő célja a kétoldalú kapcsolatok megerősítése.

🇨🇳🇰🇵⚡️- Chinese president Xi Jinping has arrived in Pyongyang, North Korea. https://t.co/duvktwrgQs pic.twitter.com/4tk2XEuEMl — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) June 8, 2026

Hszi számára a phenjani látogatás és a kapcsolatok megújítása Kimmel azt szolgálja, hogy Észak-Korea ne kerüljön túlságosan közel Oroszországhoz Kína rovására

– mondta Peter Ward, a szöuli Szedzsong Intézet kutatója.

A célja az, hogy Észak-Korea továbbra is Kína közelében maradjon.

Kim legutóbb szeptemberben járt Kínában, ahol Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin oldalán vett részt Peking nagyszabású, a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségén.