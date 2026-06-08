Ismét elszabadul a pokol a Közel-Keleten: Izrael megerősítette az Irán elleni légicsapásokat
Robbanásokról számoltak be több iráni városban. Donald Trump attól tart, hogy Izrael lépései kisiklathatják az Egyesült Államok és Irán között folyamatban lévő tárgyalásokat.
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