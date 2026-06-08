Örményország még inkább nyugat felé fordul, de van egy kis bökkenő

A szavazóhelyiségek bezárását követően közzétett előzetes eredmények alapján Pasinjan Polgári Szerződés pártja a voksok 56,7 százalékát szerezhette meg, míg a legnagyobb ellenzéki formáció, az Erős Örményország támogatottsága 17,5 százalékon állt.

Ez volt az első parlamenti választás azt követően, hogy Örményország 2023-ban átengedte a vitatott státusú Hegyi-Karabah térségét Azerbajdzsánnak.

A Központi Választási Bizottság adatai szerint ugyanakkor Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök Polgári Szerződés pártja a szavazatok kevesebb mint 50 százalékát kapta meg az összes szavazólap feldolgozása után, írja a RIA Novosztyi.

A választók 49,81 százaléka szavazott rá. Ez kevesebb, mint amennyi a kormányalakításhoz szükséges. Pasinjan azonban azt állítja, hogy pártja parlamenti többséget fog szerezni és minisztereket fog kinevezni.