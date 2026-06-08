ÖrményországNikol Pasinjanválasztás

Örményország még inkább nyugat felé fordul, de van egy kis bökkenő

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Az örmény választók egyértelmű üzenetet küldtek a vasárnapi parlamenti voksoláson. Az eddigi adatok szerint Nikol Pasinjan pártja fölényes győzelem felé tart, ami tovább erősítheti Örményország nyugati orientációját. A voksolás ugyanakkor nem zajlott zökkenőmentesen: több tucat embert tartóztattak le befolyásolási kísérlet gyanújával.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 8:32
Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök
Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök Forrás: AFP
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A szavazóhelyiségek bezárását követően közzétett előzetes eredmények alapján Pasinjan Polgári Szerződés pártja a voksok 56,7 százalékát szerezhette meg, míg a legnagyobb ellenzéki formáció, az Erős Örményország támogatottsága 17,5 százalékon állt.

Ez volt az első parlamenti választás azt követően, hogy Örményország 2023-ban átengedte a vitatott státusú Hegyi-Karabah térségét Azerbajdzsánnak.

A Központi Választási Bizottság adatai szerint ugyanakkor Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök Polgári Szerződés pártja a szavazatok kevesebb mint 50 százalékát kapta meg az összes szavazólap feldolgozása után, írja a RIA Novosztyi.

A választók 49,81 százaléka szavazott rá. Ez kevesebb, mint amennyi a kormányalakításhoz szükséges. Pasinjan azonban azt állítja, hogy pártja parlamenti többséget fog szerezni és minisztereket fog kinevezni.

Sokan sorsdöntő politikai megmérettetésként tekintettek a választásra, amelyet Pasinjan és fő kihívója, az orosz–örmény üzletember Samvel Karapetyan párharcaként értelmeztek. Pasinjant az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is támogatásáról biztosította.

Örményország jövőjét továbbra is a függetlenség, az államiság, a demokrácia és a jogállamiság megerősítésére épülő stratégia határozza meg

– jelentette ki Pasinjan.

Hozzátette:

Folytatjuk a demokratikus átalakulást, európai partnereink támogatására támaszkodva, hiszen az Európai Unió a demokratikus reformok megvalósításának legfontosabb partnere számunkra.

A választást az esetleges orosz beavatkozás miatti aggodalmak is végigkísérték.

Az örmény hatóságok szombaton közölték, hogy egy nagyszabású, állítólag az Erős Örményország párthoz köthető ügy nyomozása során több mint negyven embert vettek őrizetbe szavazatvásárlás gyanújával – jelentette az állami média.

Sajtóinformációk szerint a kiadott elfogatóparancsok közül hat Karapetyan pártjának tagjait érintette. Karapetyan vasárnap úgy reagált az őrizetbe vételekre, hogy azok szerinte nem fogják megváltoztatni az örmény választók véleményét. Az Erős Örményország alapítója kampányának jelentős részét saját rezidenciájáról irányította, miután tavaly júliusban házi őrizetbe került a hatalom erőszakos megszerzésére irányuló nyilvános felhívások miatt. A politikus állítása szerint az ellene emelt vádak politikai motivációjúak.

Az örmény sajtó beszámolói alapján a részvételi arány megközelítette az 59 százalékot, ami az elmúlt három parlamenti választás legmagasabb adatának számít.

Pasinjan – aki májusban megszerezte Donald Trump támogatását – 2022-ben kezdett egyre szorosabb kapcsolatot építeni a Nyugattal, azt követően, hogy Vlagyimir Putyin elindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját.

Noha Örményország továbbra is ugyanannak a közös piacnak a tagja Oroszországgal, Moszkva megítélése jelentősen romlott az országban, miután az orosz fegyveres erők nem léptek fel érdemben akkor, amikor Azerbajdzsán 2023-ban átvette az ellenőrzést Hegyi-Karabah felett.

Borítókép: Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök (Fotó: AFP)

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