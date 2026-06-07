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Dél-Koreabotrányválasztási eredmények

A dél-koreai elnök azonnali vizsgálatot rendelt el

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Múlt héten óriási felháborodást váltott ki, hogy a helyhatósági választások alkalmával több körletben sem volt elég szavazólap, így pedig a voksolásra jogosult állampolgárok nem tudták leadni szavazatukat. I Dzsemjong dél-koreai miniszterelnök most parlamenti vizsgálatot rendelt el az ügyben, miközben a tüntetők ismételt szavazást követelnek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 20:03
Fotó: KIM HONG-JI Forrás: POOL
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Jang Dong-hyeok, az ellenzéki konzervatív Népi Hatalmi Párt vezetője vasárnap egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy meglátogatta a tüntetéseket, és közös ellenőrzést szorgalmazott az elnök Demokrata Pártjával.

A politikus szerint a szavazólaphiány különösen súlyos a konzervatív beállítottságú területeken, de nem szólított fel a választások megismétlésére. 

Az NEC közlése szerint a 14 300 szavazókörzetből 50-ben elfogytak a szavazólapok, míg 22-ben ideiglenesen felfüggesztették a szavazást az ellátás késedelme miatt. Szöulban, a konzervatívok fellegvárának számító Songpa kerület 12 helyszínéről jelentettek problémát. A hiányosságok ellenére sikerült eredményt hirdetni, a Demokrata Párt elsöprő győzelmet aratott, az ellenzéknek pedig sikerül megtartani Szöul polgármesteri székét. 

Borítókép: I Dzsemjong dél-koreai elnök (Fotó: AFP)

 

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