A dél-koreai elnök azonnali vizsgálatot rendelt el

Az NEC közlése szerint a 14 300 szavazókörzetből 50-ben elfogytak a szavazólapok, míg 22-ben ideiglenesen felfüggesztették a szavazást az ellátás késedelme miatt. Szöulban, a konzervatívok fellegvárának számító Songpa kerület 12 helyszínéről jelentettek problémát. A hiányosságok ellenére sikerült eredményt hirdetni, a Demokrata Párt elsöprő győzelmet aratott, az ellenzéknek pedig sikerül megtartani Szöul polgármesteri székét.

Borítókép: I Dzsemjong dél-koreai elnök (Fotó: AFP)