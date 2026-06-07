A dél-koreai elnök azonnali vizsgálatot rendelt el

Jang Dong-hyeok, az ellenzéki konzervatív Népi Hatalmi Párt vezetője vasárnap egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy meglátogatta a tüntetéseket, és közös ellenőrzést szorgalmazott az elnök Demokrata Pártjával.
A politikus szerint a szavazólaphiány különösen súlyos a konzervatív beállítottságú területeken, de nem szólított fel a választások megismétlésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!