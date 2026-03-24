Észak-Korea vezetője Dél-Koreát nevezte meg országa legnagyobb ellenségeként. Kim Dzsong Un kijelentette, hogy minden Szöulból érkező provokáció „könyörtelen következményekkel” járna – írta az Origo.
Kim Dzsong Un haragjától retteghetnek délen
Észak-Korea vezetője hivatalosan is déli szomszédját nevezte meg az ország legfőbb ellenségének, és „könyörtelen következményeket” helyezett kilátásba minden provokáció esetére. Kim Dzsong Un közben a nukleáris fegyverkezés folytatását is megerősítette, miközben lányát az atomarzenál felügyeletére készíti fel.
A phenjani rezsim vezetője hivatalosan is Dél-Koreát nevezte meg fő ellenfélként, és hangsúlyozta: mindent megtesz az országát fenyegető erőkkel szembeni fellépés érdekében.
Fenyegetésében úgy fogalmazott:
Dél-Korea minden provokációért meg fog fizetni.
Észak-Koreában jelenleg alkotmánymódosításokról folynak egyeztetések, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy Dél-Koreát „ellenséges államként” rögzítenék-e az alaptörvényben.
Kim Dzsong Un az Egyesült Államokat is azzal vádolta, hogy terrorcselekményeket hajt végre, és különböző térségek ügyeibe avatkozik be, utalva a közel-keleti konfliktusokra.
További Külföld híreink
A vezető kijelentette azt is, hogy folytatják a nukleáris fegyverprogram fejlesztését, és biztosítják a nukleáris erők gyors és precíz bevethetőségét a „stratégiai fenyegetések” kezelésére.
A közel-keleti háború fokozódása megerősítette a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság álláspontját, miszerint a nukleáris program bővítése elengedhetetlen a rendszer fennmaradásához.
Az ország mintegy ötven nukleáris robbanófejjel rendelkezik, és elegendő hasadóanyaggal további negyven előállítására képes, annak ellenére, hogy nemzetközi szankciók és leszerelési törekvések vannak érvényben.
Kim Dzsong Un 13 éves lányát nevezte ki az észak-koreai nukleáris arzenál felügyeletére.
Hírszerzési információk szerint a jövőben a Koreai Néphadsereg irányítására készítik fel, és már jelenleg is részt vesz különböző eligazításokon.
Borítókép: Kim Dzsong Un és lánya Kim Dzsue (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!