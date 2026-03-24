Kim Dzsong Un haragjától retteghetnek délen

A vezető kijelentette azt is, hogy folytatják a nukleáris fegyverprogram fejlesztését, és biztosítják a nukleáris erők gyors és precíz bevethetőségét a „stratégiai fenyegetések” kezelésére.

A közel-keleti háború fokozódása megerősítette a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság álláspontját, miszerint a nukleáris program bővítése elengedhetetlen a rendszer fennmaradásához.

Az ország mintegy ötven nukleáris robbanófejjel rendelkezik, és elegendő hasadóanyaggal további negyven előállítására képes, annak ellenére, hogy nemzetközi szankciók és leszerelési törekvések vannak érvényben.

Kim Dzsong Un 13 éves lányát nevezte ki az észak-koreai nukleáris arzenál felügyeletére.

Hírszerzési információk szerint a jövőben a Koreai Néphadsereg irányítására készítik fel, és már jelenleg is részt vesz különböző eligazításokon.



Borítókép: Kim Dzsong Un és lánya Kim Dzsue (Fotó: AFP)