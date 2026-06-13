Új vita robbant ki a mohácsi Duna-híd körül - mi ez az „eszement ötlet"?

Miután a Tisza fő érve, hogy mégis megéri ebbe belevágni, a költségcsökkentés, érdemes megfontolni, amit Hargita János fideszes országgyűlési képviselő vetette fel a közösségi oldalán. Ő ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy

a híd nagyrészt már legyártották 2x2 sávos méretben, a helyszínen az összeszerelés is jól halad.

„Mégis jön az eszement ötlet: vizsgáljuk meg, hogy visszaépíthető-e 2x1 sávra” – emelte ki. Ebből ugyanis az következne, hogy a 2x2 sávos elemeket vagy vissza lehet bontani plusz költségen 2x1 sávra alkalmassá vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván plusz költség fejében – figyelmeztet.

Hargita János szerint a vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a román és a szerb autópályákkal összekapcsolódásuk új gazdaság perspektívát vihetne a térségükbe. „Ettől fosztanának meg minket az átgondolatlan lépésükkel” – zárta bejegyzését.