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Új vita robbant ki a mohácsi Duna-híd körül - mi ez az „eszement ötlet"?

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A nagy hazai beruházások felülvizsgálata a Mohácsnál épülő új Duna-hidat sem kerülte el a kormány a projekt műszaki tartalmának csökkentését is megvizsgálja. A mohácsi Duna-híd esetében azonban felmerült egy olyan szempont, amely éppen a költségcsökkentés logikáját kérdőjelezheti meg.

Munkatársunktól
2026. 06. 13. 10:42
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Miután a Tisza fő érve, hogy mégis megéri ebbe belevágni, a költségcsökkentés, érdemes megfontolni, amit Hargita János fideszes országgyűlési képviselő vetette fel a közösségi oldalán. Ő ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy

a híd nagyrészt már legyártották 2x2 sávos méretben, a helyszínen az összeszerelés is jól halad.

„Mégis jön az eszement ötlet: vizsgáljuk meg, hogy visszaépíthető-e 2x1 sávra” – emelte ki. Ebből ugyanis az következne, hogy a 2x2 sávos elemeket vagy vissza lehet bontani plusz költségen 2x1 sávra alkalmassá vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván plusz költség fejében – figyelmeztet.

Hargita János szerint a vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a román és a szerb autópályákkal összekapcsolódásuk új gazdaság perspektívát vihetne a térségükbe. „Ettől fosztanának meg minket az átgondolatlan lépésükkel” – zárta bejegyzését.

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