Helyére került a mederpillér első eleme – látványosan halad, mérföldkőhöz érkezett a mohácsi dunai híd építése + videó

Mérföldkőhöz érkezett az építkezés – közölte Hargitai Jánost (KDNP), a térség országgyűlési képviselője a Duna felett átívelő 756 méter hosszú híddal kapcsolatosan a Facebook-oldalán.

Magasban a mederpillér legalsó eleme Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

A politikus látványos fotón mutatta meg, amint a Clark Ádám-daru magasba emeli a 155 tonnás, A-jelű, elsőként megépített kéregelemet.

Ez az elem, ma már a mederpillér helyére kerül innen, a szerelőtérről. Ott az előkészített mederfenékre helyezik, ami körülbelül kilenc méter mélyen van a víz alatt

– tudatta a részleteket, hozzátéve, hogy ez az elem lesz a mederpillér legalsó eleme, amelyre még további öt kerül.

Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

Ma a daruzáshoz ideális időjárásunk van. Hamarosan a vízbe kerül a mederpillér első eleme. Ebben a műveletben búvár is az építők segítségére van

– tudósított a politikus, aki látványos videón is megmutatta a mozzanatot.

Az idősek világnapjának apropóján Hargitai János a 45 évvel ezelőtt, 1980-ban épült, 1981 óta szolgálatban levő Clark Ádám-daruról is megemlékezett, mondván, hogy a szerkezet bebizonyította, hogy nem fogott rajta az idő múlása, „ a legjobb korban van”.

A 756 méter hosszú, négysávos mohácsi Duna-híd kiemelkedő fontosságú beruházás, amely bekapcsolja a térséget az ország közlekedési vérkeringésébe.