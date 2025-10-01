  • Magyar Nemzet
  Helyére került a mederpillér első eleme – látványosan halad, mérföldkőhöz érkezett a mohácsi dunai híd építése + videó
Helyére került a mederpillér első eleme – látványosan halad, mérföldkőhöz érkezett a mohácsi dunai híd építése + videó

Látványosan halad, újabb mérfödkőhöz érkezett a mohácsi híd építése – erről árulkodnak azok a felvételek, amelyeket Hargita János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője tett közzé a közösségi oldalán. A politikus képes, videós tudósításából izgalmas részletek derültek ki a nagy jelentőségű beruházás, a Duna felett átívelő híd létrejöttének jelenlegi szakaszáról.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 01. 16:11
mohácsi híd
A Clark Ádám-daru könnyedén emelte magasba a mederpillért Forrás: Hargitai János Facebook-oldala
Mérföldkőhöz érkezett az építkezés – közölte Hargitai Jánost (KDNP), a térség országgyűlési képviselője a Duna felett átívelő 756 méter hosszú híddal kapcsolatosan a Facebook-oldalán. 

Magasban a mederpillér legalsó eleme Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

A politikus látványos fotón mutatta meg, amint a Clark Ádám-daru magasba emeli a 155 tonnás, A-jelű, elsőként megépített kéregelemet.

Ez az elem, ma már a mederpillér helyére kerül innen, a szerelőtérről. Ott az előkészített mederfenékre helyezik, ami körülbelül kilenc méter mélyen van a víz  alatt

– tudatta a részleteket, hozzátéve, hogy ez az elem lesz a mederpillér legalsó eleme, amelyre még további öt kerül.

mohácsi híd
Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

Ma a daruzáshoz ideális időjárásunk van. Hamarosan a vízbe kerül a mederpillér első eleme. Ebben a műveletben búvár is az építők segítségére van

– tudósított a politikus, aki látványos videón is megmutatta a mozzanatot. 

Az idősek világnapjának apropóján Hargitai János a 45 évvel ezelőtt, 1980-ban épült, 1981 óta szolgálatban levő Clark Ádám-daruról is megemlékezett, mondván, hogy a szerkezet bebizonyította, hogy nem fogott rajta az idő múlása, „ a legjobb korban van”. 

A 756 méter hosszú, négysávos mohácsi Duna-híd kiemelkedő fontosságú beruházás, amely  bekapcsolja a térséget az ország közlekedési vérkeringésébe. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

