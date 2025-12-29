lopástolvajbankkártyapénztárcapároscsalás

A bankkártya buktatta le a költekező tolvajpárost

A modern technológia ezúttal is a bűnözők ellen dolgozott. Egy ellopott bankkártya részletesen dokumentálta egy tolvajpár minden lépését, így a rendőröknek már csak követniük kellett a digitális nyomokat.

Munkatársunktól
2025. 12. 29. 22:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy figyelmetlenségből elhagyott pénztárca adott alkalmat egy tolvajpárnak arra, hogy gyors vásárlókörútra induljon, ám a történet végül tanulságos fordulatot vett. A bankkártya ugyanis nemcsak fizetésre volt alkalmas, hanem egyfajta elektronikus nyomkövetőként is működött, amely végül rendőrkézre juttatta az elkövetőket – írta az Origo.

A bankkártya buktatta le a tolvajokat
A bankkártya buktatta le a tolvajokat
(Fotó: Pixabay) (Illusztráció)

Az eset még 2023 júliusában történt, amikor egy áruházban egy vásárló egy raklapon felejtette pénztárcáját. A helyzetet észrevevő páros nem sokat gondolkodott: a férfi gyorsan eltette a tárcát, társa pedig a kasszánál fizetett, mintha teljesen hétköznapi bevásárlást bonyolítanának. A bolt ajtaján már úgy léptek ki, hogy náluk volt a zsákmány – benne készpénzzel és bankkártyával.

A lopott bankkártya hamar munkába állt

A páros először egy dohányboltban vásárolt cigarettát, édességet és üdítőket, majd egy benzinkúton is fizettek vele. Úgy tűnt, biztosra veszik, hogy senki nem figyeli őket, és rövid időre valóban gondtalanul költekeztek.

Amit azonban nem vettek számításba, az az értesítési rendszer volt. A bankkártya minden egyes használatáról azonnali üzenet érkezett a sértetthez, aki így percről percre nyomon tudta követni, hol és mire költik a pénzét. Az információk gyorsan eljutottak a rendőrséghez is.

A rendőrök Sülysápon, egy dohánybolt közelében érték utol a párost. Az ellenőrzés során előkerült a lopott bankkártya, valamint az eltulajdonított pénz egy része. A korábban eldobált személyes okmányokat is megtalálták. Az ügyben a Monori Járási Ügyészség emelt vádat minősített lopás és csalás miatt. A vádlottak sorsáról a Monori Járásbíróság dönt majd.

Az elmúlt időszakban szintén egy bankkártya volt egy bűncselekmény fókuszában, amikor egy volt élettársi kapcsolat férfi tagja a nő kártyájáról vásárolt az interneten. Mikor ezt szóvá tette a nő, a férfi kegyetlenséggel elkövetett emberölést hajtott végre.

(Borítókép: Magyarország Ügyészsége)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu