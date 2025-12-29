A bankkártya buktatta le a költekező tolvajpárost

Egy figyelmetlenségből elhagyott pénztárca adott alkalmat egy tolvajpárnak arra, hogy gyors vásárlókörútra induljon, ám a történet végül tanulságos fordulatot vett. A bankkártya ugyanis nemcsak fizetésre volt alkalmas, hanem egyfajta elektronikus nyomkövetőként is működött, amely végül rendőrkézre juttatta az elkövetőket – írta az Origo.

A bankkártya buktatta le a tolvajokat

(Fotó: Pixabay) (Illusztráció)

Az eset még 2023 júliusában történt, amikor egy áruházban egy vásárló egy raklapon felejtette pénztárcáját. A helyzetet észrevevő páros nem sokat gondolkodott: a férfi gyorsan eltette a tárcát, társa pedig a kasszánál fizetett, mintha teljesen hétköznapi bevásárlást bonyolítanának. A bolt ajtaján már úgy léptek ki, hogy náluk volt a zsákmány – benne készpénzzel és bankkártyával.

A lopott bankkártya hamar munkába állt

A páros először egy dohányboltban vásárolt cigarettát, édességet és üdítőket, majd egy benzinkúton is fizettek vele. Úgy tűnt, biztosra veszik, hogy senki nem figyeli őket, és rövid időre valóban gondtalanul költekeztek.

Amit azonban nem vettek számításba, az az értesítési rendszer volt. A bankkártya minden egyes használatáról azonnali üzenet érkezett a sértetthez, aki így percről percre nyomon tudta követni, hol és mire költik a pénzét. Az információk gyorsan eljutottak a rendőrséghez is.

A rendőrök Sülysápon, egy dohánybolt közelében érték utol a párost. Az ellenőrzés során előkerült a lopott bankkártya, valamint az eltulajdonított pénz egy része. A korábban eldobált személyes okmányokat is megtalálták. Az ügyben a Monori Járási Ügyészség emelt vádat minősített lopás és csalás miatt. A vádlottak sorsáról a Monori Járásbíróság dönt majd.

Az elmúlt időszakban szintén egy bankkártya volt egy bűncselekmény fókuszában, amikor egy volt élettársi kapcsolat férfi tagja a nő kártyájáról vásárolt az interneten. Mikor ezt szóvá tette a nő, a férfi kegyetlenséggel elkövetett emberölést hajtott végre.