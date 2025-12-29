Pokoli hajnal Hevesben: leégett egy vályogház, két ember meghalt

Hétfő hajnalban kigyulladt, majd teljesen kiégett egy mintegy negyven négyzetméteres, vályogszerkezetű családi ház Adácson, a Liszt Ferenc utcában – adta hírül a Heol.hu.
A tűzhöz a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral fékezték meg a lángokat.
Az utómunkálatok során a romok alatt két holttestet találtak.
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a tragédia körülményeit jelenleg is vizsgálják.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!