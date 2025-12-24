Tragédiával kezdődött az ünnep, halálos tűz történt hajnalban

Idős nő vesztette életét Hajdúszováton – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a Katasztrófavédelem. Mint írták, a településen december 24-én, hajnali öt órakor kigyulladt egy épület: egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűz, a lángok a házra is átterjedtek.

Tragédiával kezdődtek az ünnepek, halálos tűz történt hajnalban (Fotó: Hatházi Tamás / MTI)

A konyha és a nappali égett ötven négyzetméteren. A tűzoltók egy idős, mozgásában korlátozott nőt hoztak ki az égő épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A lángok megfékezése fél órát vett igénybe, a tűz okát a katasztrófavédelem által indított tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

„Karácsonykor, akárcsak az év többi napján, csaknem kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel. Riasztást követően százhúsz másodpercen belül elindulnak oda, ahol baj van. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy velük kelljen karácsonyozni” – hangsúlyozták a közleményben.