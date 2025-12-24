Advent New Yorkban – egy magyar közösség a felhőkarcolók között

Újabb vonalon nyitott a diaszpóra felé a Magyar Ifjúsági Konferencia: a felvidéki Esterházy Akadémiával együttműködve elindult a Diaspora Youth Leaders Academy (DYLA). A nemzetközi vezetőképző programon lehetősége volt lapunknak is részt venni, amelynek első projektje az Amerikai Egyesült Államokba vezetett. Nem véletlen terjedt el a világhatalomról a „lehetőségek hazája” elnevezés, rengeteg nemzetből keltek útnak, hogy letelepedhessenek ott a jobb élet reményében.

New York-i utcák szombat este (Fotó: Magyar Ifjúsági Konferencia/Boncsarovszky Péter)

Ez alól hazánk sem kivétel: becslések szerint csaknem másfél millió magyar származású ember él az Egyesült Államokban, azon belül is több mint 150 ezren New Yorkban. Így az út első állomása adott volt, november 29-én megérkeztünk az Egyesült Államok legnépesebb városába. Kétségkívül volt egy sajátos hangulata, viszont első benyomásra minden negatív sztereotípiát igaznak éreztem:

zsúfolt, zajos és egy valódi multikulturális fellegvár.

Mindezek fényében csak felerősödött bennem a kíváncsiság: az a csaknem 150 ezer magyar hogy nem vész el ebben az olvasztótégelyben? Kérdésemre másnap érkezett meg a válasz, ugyanis elérkezett advent első vasárnapja. Egy délelőtti rövid városnézés után a Manhattan Yorkville városrészében található Szent József-templom felé vettük az irányt. A New York-i Szent István magyar katolikus közösség minden vasárnap szentmisét tart, amelyen ezúttal nekünk is volt szerencsénk részt venni.

Advent első vasárnapja

A templom ajtaján belépve valamiféle meghitt, ismerős érzés fogott el: mintha Magyarországon lennék. Ami egyből szembetűnt, a padok közel sincsenek feltöltve: mindössze 15-20 ember lehetett jelen, többnyire az idősebb korosztályból. Tekintetük barátságos volt, ugyanakkor néhányuk szeméből egyfajta meglepettséget is ki lehetett olvasni: nem értik, honnan esett be hirtelen ez a 14 fiatal. A szentmisét a 87 éves Csete Iván atya, New York állam egyetlen magyar katolikus lelkésze tartotta. Ő tudott az érkezésünkről, prédikációjában többször is kiemelte: örömmel tölti el, hogy anyaországi magyarok is ellátogattak a szentmisére. Annak végeztével lehetőséget kaptunk jobban megismerni a helyi magyarokat, a gyülekezet elhívott minket agapéra, vagyis szeretetvendégségbe.