adventi időszakNew Yorkkarácsony

Advent New Yorkban – egy magyar közösség a felhőkarcolók között

Amíg erőm engedi, mindent megteszek, hogy a magyar közösség megmaradjon – jelentette ki Winer Róbert, a New York-i Szent István magyar katolikus közösség vezetője. A Magyar Ifjúsági Konferencia DYLA programjának alkalmával történt utazáson advent első vasárnapján találkozhattunk a helyi magyar katolikus közösséggel. Bár a csoport számos kihívással néz szembe, minden vasárnap szentmisére gyűlnek össze, és a karácsonyi időszakra is különleges programokat szerveznek, amelyek nemcsak az összetartást erősítik, hanem a környék lakóinak is jelzik: a magyar közösség még mindig jelen van New Yorkban.

Kőházi János
2025. 12. 24. 6:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb vonalon nyitott a diaszpóra felé a Magyar Ifjúsági Konferencia: a felvidéki Esterházy Akadémiával együttműködve elindult a Diaspora Youth Leaders Academy (DYLA). A nemzetközi vezetőképző programon lehetősége volt lapunknak is részt venni, amelynek első projektje az Amerikai Egyesült Államokba vezetett. Nem véletlen terjedt el a világhatalomról a „lehetőségek hazája” elnevezés, rengeteg nemzetből keltek útnak, hogy letelepedhessenek ott a jobb élet reményében.

New York-i utcák szombat este (Fotó: Boncsarovszky Péter/Magyar Ifjúsági Konferencia)
New York-i utcák szombat este (Fotó: Magyar Ifjúsági Konferencia/Boncsarovszky Péter)

Ez alól hazánk sem kivétel: becslések szerint csaknem másfél millió magyar származású ember él az Egyesült Államokban, azon belül is több mint 150 ezren New Yorkban. Így az út első állomása adott volt, november 29-én megérkeztünk az Egyesült Államok legnépesebb városába. Kétségkívül volt egy sajátos hangulata, viszont első benyomásra minden negatív sztereotípiát igaznak éreztem:

zsúfolt, zajos és egy valódi multikulturális fellegvár.

Mindezek fényében csak felerősödött bennem a kíváncsiság: az a csaknem 150 ezer magyar hogy nem vész el ebben az olvasztótégelyben? Kérdésemre másnap érkezett meg a válasz, ugyanis elérkezett advent első vasárnapja. Egy délelőtti rövid városnézés után a Manhattan Yorkville városrészében található Szent József-templom felé vettük az irányt. A New York-i Szent István magyar katolikus közösség minden vasárnap szentmisét tart, amelyen ezúttal nekünk is volt szerencsénk részt venni.

 

Advent első vasárnapja

A templom ajtaján belépve valamiféle meghitt, ismerős érzés fogott el: mintha Magyarországon lennék. Ami egyből szembetűnt, a padok közel sincsenek feltöltve: mindössze 15-20 ember lehetett jelen, többnyire az idősebb korosztályból. Tekintetük barátságos volt, ugyanakkor néhányuk szeméből egyfajta meglepettséget is ki lehetett olvasni: nem értik, honnan esett be hirtelen ez a 14 fiatal. A szentmisét a 87 éves Csete Iván atya, New York állam egyetlen magyar katolikus lelkésze tartotta. Ő tudott az érkezésünkről, prédikációjában többször is kiemelte: örömmel tölti el, hogy anyaországi magyarok is ellátogattak a szentmisére. Annak végeztével lehetőséget kaptunk jobban megismerni a helyi magyarokat, a gyülekezet elhívott minket agapéra, vagyis szeretetvendégségbe.

A Szent József templomban Csete Iván atya tartott magyar nyelvű adventi misét (Fotó: Boncsarovszky Péter/Magyar Ifjúsági Konferencia)
A Szent József-templomban Csete Iván atya tartott magyar nyelvű adventi misét (Fotó: Magyar Ifjúsági Konferencia/Boncsarovszky Péter)

Sok új ismeretség köttetett és érdekes életutakat hallgattunk meg. Volt, aki egy-két évtizede érkezett a tengeren túlra, de olyan is volt, aki szüleivel, még az 1956-os forradalom után emigrált. Ekkor volt lehetőségem a gyülekezet vezetőjével, a 74 éves Winer Róberttel is beszélgetni, ő hangsúlyozta, ez a közösség több mint egy évszázados múltra tekint vissza.

Amikor a magyar bevándorlók megérkeztek New Yorkba, a templom volt az első számú összetartó erő.

Iskolát, cserkészetet, közösségi életet szerveztek, mindezt egy helyen. A közösség ennek az örökségnek a továbbvitelét tartja küldetésének, és nem akarja, hogy ez a hagyomány megszűnjön.

A Magyar Ifjúsági Konferencia DYLA programjának résztvevői és a helyi magyar katolikus közösség (Fotó: Boncsarovszky Péter/Magyar Ifjúsági Konferencia)
A Magyar Ifjúsági Konferencia DYLA programjának résztvevői és a helyi magyar katolikus közösség (Fotó: Magyar Ifjúsági Konferencia/Boncsarovszky Péter)

Rövid távon azt nevezte a legfontosabb célnak, hogy biztosítani tudják a működés jogi és anyagi hátterét. Ennek kapcsán kiemelte, úgy néz ki, ez a cél hamarosan megvalósul, ugyanis hamarosan bejegyezhetik a közösséget, mint nonprofit szervezetet. Csak így tudnak fennmaradni, és csak így tudnak érdemben segíteni, adományozni.

 

Nehéz helyzetben a magyar közösség

Winer Róbert azonban hozzátette, a közösség két nagyobb problémával is küzd. Az első, amely már a misén is megmutatkozott, a fiatalok hiánya. Erről azonban úgy véli, nem helyi sajátosság, hanem világszintű probléma: a fiatalabb generációk egyre kevésbé kötődnek az egyházhoz, a valláshoz.

A második már kifejezetten helyi jellegű: 2015-ben a New York-i főegyházmegye úgy döntött, bezárja a Szent István-templomot, és beolvasztja a közelben található Szent Mónika plébániába. Azonban az 1928-ban épült templom nemcsak vallási, hanem oktatási és közösségi központ is volt: itt működött az Arany János Magyar Iskola, a magyar cserkészet, és itt találkoztak a magyar katolikus hívek.

A főegyházmegye döntése azért volt nagyon fájdalmas, mert ezek a korábban szorosan együttműködő szervezetek szétszóródtak

– mutatott rá a vezető. Véleménye szerint ugyanis egy közösség akkor tud igazán működni, ha tagjai nap mint nap találkoznak, ismerik egymást, együtt vannak. Mint mondta, a cserkészet a Magyar Házba költözött, az iskola más helyet talált, de az addigi természetes kapcsolatok megszakadtak.

 

Eltűnőben a New York-i magyar negyed

Szerinte a Szent István-templom bezárása túlmutat a katolikus közösségen, és az egész magyar negyedet érintő problémára világít rá.

– Azért zárták be a templomot, mert a püspökség nem látta értelmét nyitva tartani, ugyanis olyan kevés magyar maradt. De miért történt ez? Sok magyar üzlet és vendéglő működött a környéken, de ezek eltűnésével az a benyomás alakult ki, hogy itt már nincsenek is magyarok – mutatott rá. Elmondása szerint ezért törekszenek tudatosan arra, hogy láthatóvá tegyék jelenlétüket: kiadványokkal, kulturális eseményekkel, magyar szentek és művészek bemutatásával, amelyekkel már egy sokkal szélesebb réteget is megszólítanak.

Winer Róbert, a New York-i Szent István magyar katolikus közösség elnöke (Fotó: Boncsarovszky Péter/Magyar Ifjúsági Konferencia)
Winer Róbert, a New York-i Szent István magyar katolikus közösség elnöke (Fotó: Magyar Ifjúsági Konferencia/Boncsarovszky Péter)

A vezető röviden kitért a muzulmán Zohran Mamdani New York-i polgármesterré választására is.

Túléltük Ceausescut, túléltük Kádárt, ezt is túléljük

– jegyezte meg mosolyogva. Szerinte megválasztása annak köszönhető, hogy a fiatalok nem ismerik a kommunista és szocialista rendszerek történelmi tapasztalatait, befolyásolhatók, ezért gyakran kritika nélkül elfogadják a baloldali politikai üzeneteket. Zohran Mamdani pedig hiába veszélyeztetheti a demokráciát, Winer Róbert szerint az amerikai politika egyensúlyrendszer megakadályozza, hogy az új polgármester radikális baloldali intézkedéseket tegyen.

 

Hiába a sok nehézség, még mindig aktív a közösség

Mindezen nehézségek ellenére a közösség rendszeresen szervez programokat. Hetente tartanak magyar nyelvű misét, a nemzeti ünnepeken ezeket versekkel, zenei és művészeti elemekkel, olykor kiállításokkal kiegészítve. A karácsonyra is különleges programokkal készülnek: magyar nyelvű ünnepi koncertekkel és vásárral, ahova magyar árusok érkeznek. Ennek azonban nem csak a közösség összetartása a célja, hanem az is, hogy a környékbeli lakosok figyelmét felhívják arra,

a magyarok igenis jelen vannak még New Yorkban.

Lassan be kellett fejezni beszélgetésünket, indulnunk kellett tovább, időpontra vártak minket a következő helyszínen. Végezetül azonban még megkérdeztem Winer Róberttől, meddig szeretné még ezt csinálni? Hiszen már 74 éves, sokat tett a közösségért, ennyi ledolgozott év után megérdemelné a pihenést. Válasza érthető, ugyanakkor egyben elszomorító is volt: egyszerűen nincs, aki átvegye a helyét.

– Amíg erőm engedi, mindent megteszek, hogy a magyar közösség megmaradjon. Minden vasárnap itt vagyok, szervezem az eseményeket, én magam pakolom ki a székeket és tartom folyamatosan a kapcsolatot az egyházmegyével és az emberekkel. Nem tudom, meddig és ki viszi majd tovább ezt a munkát, de addig, amíg képes vagyok rá, szolgálni akarok – jelentette ki eltökélten. Ezután kezet ráztunk, majd elköszöntünk egymástól. A templomból kijövet még egyszer visszatekintettem az épületre, majd egy rövid időre elgondolkoztam. Evangélikusként addig még soha nem vettem részt római katolikus misén – különös, hogy erre nem idehaza, hanem pont advent első vasárnapján, egy New York-i magyar közösségben került sor. Remélem, Winer Róbert és a közösség munkája nem hiábavaló, és évek múlva visszatérve zsúfolt a padok fogadnak majd.

Borítókép: Adventi mise a New York-i Szent József-templomban (Fotó: Magyar Ifjúsági Konferencia/Boncsarovszky Péter)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

Csépányi Balázs avatarja

Erre nem számított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu