idezojelek
Vélemény

A háborúk folytatódnak

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az iráni vezetést lefejezték, de a hadsereg nagy része ma is bevethető állapotban van.

Nógrádi György avatarja
Nógrádi György
háború, ukrajna, usa, Irán, oroszország, olajválság, brüsszel — 2026. 03. 16. 5:15
Fotó: Haszan Ammar
Az elmúlt napok két legfontosabb válsága az orosz–ukrán és az iráni háború volt.

Az orosz–ukrán front egyik tanulsága az, hogy 

az Egyesült Államok a raktáraiban lévő, vagy most legyártott Patriot rakétáit az Arab/Perzsa-öböl arab országainak a védelmére küldi el, és még nyugat-európai fizetség ellenében sem Ukrajnának. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az USA számára az iráni, illetve közel-keleti események fontosabbak az orosz–ukrán háborúnál.

Boris Pistorius német védelmi miniszter körbejárta a nyugat-európai szövetségeseket és össze tudott szedni Ukrajna részére Patriot rakétarendszereket.

Norvégia időközben megszigorította az ukrán férfi menekültek beengedését az országba. Németország bejelentette, hogy a legtöbb bűncselekményt az országban, Európából, a lengyelek és az ukránok követik el.

Miközben Brüsszel és Ursula von der Le­yen bizottsági elnök továbbra is mindent megtesz Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáért, Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy több tagállam is elzárkózik Ukrajna soron kívüli felvételétől.

Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke bejelentette, hogy a Barátság vezetéken történő olajszállítás tilalmát Brüsszel engedélyezte. Kijevben António Costa, Von der Leyen és Zelenszkij közölték, hogy nem hajlandók a vezeték újraindítására. Az elmúlt napok eseményeinek a hatására, a magyar miniszterelnöknek és családjának az életveszélyes ukrán megfenyegetése után meglátjuk, hogy e tekintetben fog-e változni az EU vezetésének álláspontja.

2025-ben volt a legalacsonyabb az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás mértéke a háború kezdete óta. Ebbe beletartozik, hogy Trump elnöksége óta nincs több ingyenes amerikai támogatás sem pénzben, sem hadianyagban.

A lengyelek bejelentették, hogy aknákat telepítenek az ország keleti határaira. Elkezdik az atomfegyverek esetleges telepítésének az előkészületeit. Az észtek előbb közölték, hogy atomfegyverek lesznek elhelyezve az ország területén, majd visszakoztak.

Az ukránok kijelentették, hogy befogadják területeikre a francia és brit atomtölteteket. Amikor London és Párizs visszakoztak, Zelenszkij közölte, hogy a telepítés kérdése lekerült a napirendről, de Ukrajna készen áll.

Finnország, amelynek jóval több, mint ezer km-es közös határa van Oroszországgal, engedélyezte, hogy területére atomeszközöket telepítsenek. Az orosz válasz az volt, hogy újabb katonai bázisokat hoznak létre a két ország határának a közelében.

Andrej Babis cseh kormányfő, szembemenve Petr Pavel államfővel és a vezérkari főnökkel, bejelentette, hogy nem ad újabb repülőgépeket Ukrajnának.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közben újabb fogolycserére került sor a harcoló felek között. Két nap alatt 500-500 főt cseréltek ki és engedtek szabadon. A halottak esetében ezer ukrán holttestet cseréltek ki 38 oroszra.

Az Európai Unió külügyi szolgálatának a főtitkára kijelentette: „már háborúban állunk Oroszországgal”. Remélem, hogy téved.

Folytatódott az aktív német támogatás Ukrajnának. A háború négy éve alatt 1700 ukrán sebesült katonát gyógykezeltek. Bejelentették a német–ukrán közös dróngyártást. Igazi meglepetésként szolgált, hogy

a Bundeswehr szárazföldi erőinek a parancsnoka, egy háromcsillagos tábornok közölte, hogy a jövőben – felkészülve egy esetleges Oroszország elleni háborúra – a német hadsereg kiképzését ukrán katonák fogják segíteni.

A német kormánykoalíció vezető pártja, a CDU közölte, hogy az ez évi mind az öt tartományi választást meg fogja nyerni. Az első választást azonban múlt vasárnap a CDU Baden-Württembergben – igaz, kis különbséggel, de – elveszítette.

Németország 2025-ben 8232 illegális migránst utasított ki. Ez valamivel alacsonyabb a 2024-es 9277 főnél.
Friedrich Merz kancellár washingtoni látogatásán újra kijelentette, hogy csak Európa részvételével érhet véget az orosz–ukrán háború.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök úgy nyilatkozott, hogy az EU 27 tagállama túl sok, ennyi nem vehet részt a béketárgyalásokon, ezért csak néhány állam képviselje az EU-t, köztük természetesen Franciaország. Az elnök elküldte külpolitikai tanácsadóját tárgyalni Moszkvába.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország nyugati fenyegetése nem biztosítja a békét.

Közben amerikai kezdeményezésre sor került egy egyórás telefonbeszélgetésre Trump és Putyin között. A két fél részéről a kapcsolattartás folyamatos.

Az elmúlt napokban Ukrajna sikeres támadást hajtott végre angol fegyverekkel Brjanszk térségében, egy orosz chipgyártó nagyvállalat ellen. A válaszra nem kell sokáig várni.

Az elmúlt héten folytatódott a közel-keleti háború az USA és Izrael, valamint Irán között. A megölt vallási és politikai vezető, Ali Hamenei utódául a fiát választották meg. Amerikai és izraeli hírszerzési jelentések szerint Iránnak már csak néhány napra elegendő a fegyver-, ezen belül a rakétakészlete. 

A háború az elmúlt napokban kiterjedt az Öböl déli részén fekvő országokra is. A lakosság Izrael- és Amerika-ellenes, a vezetés azonban amerikai fegyvereket kér védelme érdekében.

A kőolaj ára az egekbe szökött. Azt, hogy mennyire szubjektív ez a válság, jól mutatja, hogy amikor Trump elnök bejelentette, a válság hamarosan véget ér, az olaj ára zuhanni kezdett. Nem sokkal ezután újra emelkedett.

Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A kőolaj világkereskedelme válságba került. Irán bejelentette, hogy csak azokat a hajókat engedi át, amely országok megszakítják a diplomá­ciai kapcsolatokat az USA-val és Izraellel. Eddig egyetlen állam sem jelentkezett. Az amerikai hadsereg elsüllyesztette az összes nagyobb iráni felszíni hajót. A kisebb hajók, amelyek szintén súlyos veszteségeket szenvedtek el, elkezdték a szorosban az aknák telepítését. A szoroson a kínai, az orosz és természetesen az iráni hajókat átengedik. Szaúd-Arábia és az USA válaszlépéseket fontolgatnak.

A két hete kirobbant háború eszkalálódik. Az iráni hadsereg és a forradalmi gárda vezetését lefejezték, de a fegyveres erők nagy része ma is bevethető állapotban van.

Egykor egy arab vezető úgy fogalmazott, hogy Marokkó és Kabul között minden mindennel összefügg. Igaza volt.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
