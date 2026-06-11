Anglia készen áll, a titkolózó Tuchel gondjai irigylésre méltók

– De mindig a kezünkben tartjuk a lapjainkat. Nem fogunk semmilyen döntést elárulni egészen addig, amíg nem muszáj. Jelenleg a gondolataim még nem Horvátországgal, hanem a mai nappal kapcsolatosak. Kétségtelen tény, hogy nagyon erős volt a kezdőnk, de a kispad is legalább ilyen erős volt – jelentette ki Thomas Tuchel.

Az 52 éves szakembernek elsősorban azt kell eldöntenie, vajon

a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham, vagy inkább az Aston Villa klasszisa, Morgan Rogers kezébe adja a karmesteri pálcát.

Egy biztos, Costa Rica ellen előbbi parádézott, míg utóbbi a második félidőben „csak" hozta a szokásos csupaszív játékát. Tuchel egyszerre nem fogja pályára küldeni őket, és a szerda esti mérkőzés alapján egyre többen Bellingham mellett teszik le a voksukat.

Horvátország ellen kiegyenesedik az összes kérdőjel az angolok kezdőjét illentően

Hasonló gondokkal küzd az angol szövetségi kapitány – sok szakember irigyli ezekért a problémáiért –, hogy a két szélen kinek adjon lehetőséget a kezdőcsapatban.

A jobb szélen a bajnok Arsenal játékosa, Bukayo Saka az elsőszámú jelölt,

ám ő sokat volt sérült, így nem lenne meglepő, ha a Costa Rica ellen is kezdő klubtársa, Madueke kapna inkább lehetőséget. A bal oldalon két, bombaformában lévő játékos közül kell választania Tuchelnek:

a Barcelona új igazolása, Anthony Gordon vagy az előző szezonban a katalánoknál kölcsönben remek szezont teljesítő Marcus Rashford kezdjen.

A kapitány dolgát nem könnyítette meg az sem, hogy Új-Zéland ellen Rashford, míg Costa Rica ellen Gordon bizonyult a válogatott legjobbjának.

A BBC megtippelte, milyen kezdővel lép majd pályára a horvátok ellen az angol válogatott Fotó: BBC

Az angol válogatott a 2026-os észak-amerikai világbajnokság L csoportjában Horvátország, Ghána és Panama csapatával találkozik. A csoportmérkőzések pontos menetrendje európai idő szerint:

Anglia – Horvátország: június 17. (Dallas, 22:00)

Anglia – Ghána: június 23. (Boston, 22:00)

Panama – Anglia: június 27. (New York, 23:00)

És ne feledkezhetünk meg arról sem, hogy már a vb-keret kijelölésénél is akadtak olyan döntések, amivel a közvélemény igencsak nem értett egyet. A szövetségi kapitány nem kegyelmezett a formájukat kereső vagy sérülésből visszatérő sztároknak, így el sem vitte a világbajnokságra Phil Fodent, Cole Palmert, Trent Alexander-Arnoldot és Harry Maguire-t sem. Vélhetően valamennyiüket szívesen látná a keretében a vb másik 47 csapata.