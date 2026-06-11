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Anglia készen áll, a titkolózó Tuchel gondjai irigylésre méltók

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Egy biztos, Anglia készen áll arra, hogy hatvan év után újra megszerezze a világbajnoki címet. A Thomas Tuchel vezette válogatott ugyanis a viharos időjárás miatt később kezdődő felkészülési mérkőzésen 3-0-ra verte Costa Ricát, és a mutatott játék alapján valóban a vb nagy esélyesei közé tartozik. Mindenesetre a háromoroszlános válogatott szövetségi kapitányának nincs egyszerű dolga, többek között arról is döntenie kell, hogy Jude Bellingham vagy Morgan Rogers legyen a csapat irányítója.

Molnár László
2026. 06. 11. 7:45
Gordon és Rice is betalált a Costa Rica elleni felkészülési meccsen, bombaformában az angol válogatott
Gordon és Rice is betalált a Costa Rica elleni felkészülési meccsen, bombaformában az angol válogatott Forrás: BBC/Getty Images
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– De mindig a kezünkben tartjuk a lapjainkat. Nem fogunk semmilyen döntést elárulni egészen addig, amíg nem muszáj. Jelenleg a gondolataim még nem Horvátországgal, hanem a mai nappal kapcsolatosak. Kétségtelen tény, hogy nagyon erős volt a kezdőnk, de a kispad is legalább ilyen erős volt – jelentette ki Thomas Tuchel.

Az 52 éves szakembernek elsősorban azt kell eldöntenie, vajon 

a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham, vagy inkább az Aston Villa klasszisa, Morgan Rogers kezébe adja a karmesteri pálcát. 

Egy biztos, Costa Rica ellen előbbi parádézott, míg utóbbi a második félidőben „csak" hozta a szokásos csupaszív játékát. Tuchel egyszerre nem fogja pályára küldeni őket, és a szerda esti mérkőzés alapján egyre többen Bellingham mellett teszik le a voksukat.

Horvátország ellen kiegyenesedik az összes kérdőjel az angolok kezdőjét illentően

Hasonló gondokkal küzd az angol szövetségi kapitány – sok szakember irigyli ezekért a problémáiért –, hogy a két szélen kinek adjon lehetőséget a kezdőcsapatban. 

A jobb szélen a bajnok Arsenal játékosa, Bukayo Saka az elsőszámú jelölt, 

ám ő sokat volt sérült, így nem lenne meglepő, ha a Costa Rica ellen is kezdő klubtársa, Madueke kapna inkább lehetőséget. A bal oldalon két, bombaformában lévő játékos közül kell választania Tuchelnek: 

a Barcelona új igazolása, Anthony Gordon vagy az előző szezonban a katalánoknál kölcsönben remek szezont teljesítő Marcus Rashford kezdjen. 

A kapitány dolgát nem könnyítette meg az sem, hogy Új-Zéland ellen Rashford, míg Costa Rica ellen Gordon bizonyult a válogatott legjobbjának.

A BBC megtippelte, milyen kezdővel lép majd pályára a horvátok ellen az angol válogatott
A BBC megtippelte, milyen kezdővel lép majd pályára a horvátok ellen az angol válogatott     Fotó: BBC

Az angol válogatott a 2026-os észak-amerikai világbajnokság L csoportjában Horvátország, Ghána és Panama csapatával találkozik. A csoportmérkőzések pontos menetrendje európai idő szerint:

  • Anglia – Horvátország: június 17. (Dallas, 22:00)
  • Anglia – Ghána: június 23. (Boston, 22:00)
  • Panama – Anglia: június 27. (New York, 23:00)

És ne feledkezhetünk meg arról sem, hogy már a vb-keret kijelölésénél is akadtak olyan döntések, amivel a közvélemény igencsak nem értett egyet. A szövetségi kapitány nem kegyelmezett a formájukat kereső vagy sérülésből visszatérő sztároknak, így el sem vitte a világbajnokságra Phil Fodent, Cole Palmert, Trent Alexander-Arnoldot és Harry Maguire-t sem. Vélhetően valamennyiüket szívesen látná a keretében a vb másik 47 csapata.

 

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