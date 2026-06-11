Magyar Péter infernális bűne

Vegyük tudomásul, mondják ők, hogy a harminc év körüli szudáni migráns pontosan ugyanolyan fontos és értékes ember, mint mondjuk a májusban a századik életévét betöltött David Attenborough világhírű természettudós. (Bár nem kizárt, előbbi több segélyt kap, mint amennyi nyugdíjat az utóbbi.) Eme öngyilkos rögeszme uralja Európát (ahogy nézem, átmenetileg Magyarországot is). Eldöntötték, hogy csőstül ráeresztik országaikra a világ emberfeleslegét. Azokat, akiktől az ottaniak is szabadulnának. Akinek pedig itt ez nem tetszik, az „rasszista” és „szélsőjobboldali”, s néhány migrációkritikus posztért máris hónapokra küldik a dutyiba. Mint nemrég egy nyolcvanvalahány éves német nyugdíjas nénit. Közben a migrációkritikus pártokat próbálják betiltani, vezetőiket lehallgatják, elnökjelöltjeiket kizárják a választásból. A Kalergi-terv végrehajtói semmilyen eszköztől nem riadnak vissza – s közben ugyanők teli pofával féltik a „demokráciát” meg a „jogállamiságot” az áldozati bárányoktól.

Úgy is kezdhettem volna az írást: „Belfast lángokban áll, de sajnos nem eléggé.” Hiszen minek kellene még történnie, hogy kitörjön a forradalom? Hány ezer késes gyilkosság, terrortámadás, nemi erőszak, rablás, utcai leszámolás, robbantás, förtelmes rémtett kell hozzá, hogy az őslakosság fölébredjen, és száműzze a pokolba azokat a politikusoknak nehezen nevezhető szemétládákat, akik a nyakukra eresztették a barbárokat, tönkretették a hazájukat?

Ám úgy tűnik, a többséget még most is mintha lebéklyózná, amit évtizedek óta, szisztematikusan, lelki terrorral beléjük vertek. A másság kultikus tisztelete. Aki más, az szép és jó, és ha netán bűnt követ el, az is csak azért van, mert te ferdén néztél rá. Vagy mert szegényt zavarta, hogy te egy privilegizált fehér ember vagy. Így eshetett, hogy a néhány száz ír tüntető fölgyújtott egy buszt, pár autót, megrongált néhány migránsszállót, aztán teljes körű forradalom nélkül hazasétált. S minden forog tovább ugyanúgy, ahogyan eddig.