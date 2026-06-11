idezojelek
Vélemény

Magyar Péter infernális bűne

KÉT MAGYARORSZÁG – Akit a hírhedt migránspaktummal löknek majd ide, az már mind legális lesz!

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
Illegális migránsbefogadásmigránspaktumMagyar Péter 2026. 06. 11. 4:42
Fotó: Kurucz Árpád
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vegyük tudomásul, mondják ők, hogy a harminc év körüli szudáni migráns pontosan ugyanolyan fontos és értékes ember, mint mondjuk a májusban a századik életévét betöltött David Attenborough világhírű természettudós. (Bár nem kizárt, előbbi több segélyt kap, mint amennyi nyugdíjat az utóbbi.) Eme öngyilkos rögeszme uralja Európát (ahogy nézem, átmenetileg Magyarországot is). Eldöntötték, hogy csőstül ráeresztik országaikra a világ emberfeleslegét. Azokat, akiktől az ottaniak is szabadulnának. Akinek pedig itt ez nem tetszik, az „rasszista” és „szélsőjobboldali”, s néhány migrációkritikus posztért máris hónapokra küldik a dutyiba. Mint nemrég egy nyolcvanvalahány éves német nyugdíjas nénit. Közben a migrációkritikus pártokat próbálják betiltani, vezetőiket lehallgatják, elnökjelöltjeiket kizárják a választásból. A Kalergi-terv végrehajtói semmilyen eszköztől nem riadnak vissza – s közben ugyanők teli pofával féltik a „demokráciát” meg a „jogállamiságot” az áldozati bárányoktól.

Úgy is kezdhettem volna az írást: „Belfast lángokban áll, de sajnos nem eléggé.” Hiszen minek kellene még történnie, hogy kitörjön a forradalom? Hány ezer késes gyilkosság, terrortámadás, nemi erőszak, rablás, utcai leszámolás, robbantás, förtelmes rémtett kell hozzá, hogy az őslakosság fölébredjen, és száműzze a pokolba azokat a politikusoknak nehezen nevezhető szemétládákat, akik a nyakukra eresztették a barbárokat, tönkretették a hazájukat? 

Ám úgy tűnik, a többséget még most is mintha lebéklyózná, amit évtizedek óta, szisztematikusan, lelki terrorral beléjük vertek. A másság kultikus tisztelete. Aki más, az szép és jó, és ha netán bűnt követ el, az is csak azért van, mert te ferdén néztél rá. Vagy mert szegényt zavarta, hogy te egy privilegizált fehér ember vagy. Így eshetett, hogy a néhány száz ír tüntető fölgyújtott egy buszt, pár autót, megrongált néhány migránsszállót, aztán teljes körű forradalom nélkül hazasétált. S minden forog tovább ugyanúgy, ahogyan eddig.

Jon Boutcher, az észak-írországi rendőrség vezetője előadta az ilyenkor szokásos, ócska panelszöveget, miszerint semmi sem utal terrortámadásra. Hát persze, sosem utal semmi ilyesmire. Csak az a terrorizmus, ha az elkeseredett őslakosok válaszul kukákat borogatnak. Boutcher zsandár továbbá közölte: „A gyanúsított 2023. szeptember 28-án kapott engedélyt az Egyesült Királyságban való tartózkodásra. Ezt még meg kell erősíteni, de úgy értesültem, hogy ismeretlen időpontban Szudánból Párizsba utazott, Párizsból pedig egyelőre meghatározatlan időpontban Dublinba repült.” Aha. Ide-oda repkedett, engedélyt kapott, ahogyan azt kell. És senki sem teszi föl azt pofonegyszerű kérdést: mi az anyja keservét keresett egyáltalán Belfastban? A hazájától több ezer kilométerre? Aki menekült, az nem menekül több ezer kilométert, hanem megáll az első biztonságos országban. De a globalizmushívők ezt vagy nem képesek fölfogni, vagy valamilyen beteges pusztítási vágy hajtja őket, s azért teszik tönkre készakarva saját szülőhazájukat meg egész Európát, amely valaha a világ legjobb helye volt.

A szudáni majdnem fejlevágós rituálét követő zavargásokat az észak-írországi vezetők egyhangúlag elítélték. Naná! Hiszen nem a mindennapos migránsbűnözés a baj, hanem ha tiltakozol ellene. Michelle O’Neill első miniszter „nyílt gaztettnek” minősítette a tüntetést, egy belfasti képviselő „faji alapú pogromról”, az igazságügy-miniszter pedig „szélsőjobboldali online uszítókról” zagyvált. Forog tehát tovább a verkli. 

Ahogyan Henry Nowak bestiális meggyilkolása sem zökkentette ki kerékvágásából a nyugat-európai szörnyrendszereket. A 18 éves fiatalt egy indiai, szikh bevándorló késelte meg az ang­liai Southamptonban, és miközben vérzett és haldoklott, a rendőrök őt bilincselték meg. Tudniillik a gyilkos azt hazudta, hogy rasszizmus történt. Nowak közben belefulladt a saját vérébe. Szimbolikus az egész.

Mint Kafka remekművében Josef K. meggyilkolása.

S itt kanyarodnék haza hozzánk. Holnap életbe lép az uniós migránspaktum, amely előtt az új magyar kormány és az áruló miniszterelnök behódolt. Ez (mármint a behódolás) onnan tudható, hogy Ursula von der Leyen beismerte. „A migrációs paktummal kapcsolatban szorosan együtt fogunk működni a magyar hatóságokkal a migráció és a paktum végrehajtása terén.” Magyar Péter egy büdös szóval nem cáfolta Ursulát, csupán annyit hajtogat, hogy „illegális migránst” nem enged be. De hát akit a migránspaktummal löknek majd ide, az már legális. Amúgy a fejlevágós szudáni vagy Nowak gyilkosa is legális volt. S jönnek is majd ezek a formák hozzánk, nyugi!

Magyar Péter most vendégmunkásozással, orbánozással, ócska és becstelen hazugságokkal próbálja elterelni hipnotizált hívei figyelmét a katasztrófáról, amit a migránspaktummal Magyarországra szabadít. Infernális, megbocsáthatatlan, történelmi bűntett.

Amelyet bármilyen eszközzel meg kell és meg is fogunk akadályozni!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekIllegális migráns

Magyar Péter infernális bűne

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekválasztás

A Tisza-kormány szimbolizmusa

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekUkrajna

Engedelmes Péter biankó csekkje

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekMacron

Száraz nukleáris puskapor

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu