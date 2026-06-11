Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Szóval nem, még az áramtermelésben sem válthatja ki önmagában a megújuló áram a gáztüzelésű erőműveket. Ez utóbbiakra éppen a növekvő számú megújuló miatt is van szükség, mert ha épp nem fúj a szél vagy a Nap fogja magát este, és lemegy – fittyet hányva a sötétzöldek elvárásaira –, akkor jönnek a jó öreg kombinált ciklusú gázerőművek, amik azonnal felkapcsolva már termelik is az áramot. Megoldás lenne a keresletoldali válasz, a szoftveres vezérlés, az akkumulátorokat észszerűen rendszerbe kapcsoló helyi energiaközösség meg független aggregálás, de ezekkel hiába döngetek kaput-falat. Tarthatnánk itt, de nem tartunk. Van és kell is, hogy legyen persze helye a zöldenergiának, de nem a leválásban és a kiváltásban.

Különösen van és legyen is helye a nukleáris energiának. Itt viszont Európa fáziskésésben van. A világban nukleáris forradalom van, jelenleg 63 atomreaktor építése zajlik világszerte, 70 gigawattnyi összkapacitással.

Ennyi 1990 óta nem épült egyszerre! Eközben hatvan reaktor üzemidőhosszabbítása van folyamatban a bolygón, ami a teljes meglévő kapacitás 15 százaléka. A tények magukért beszélnek, jelenleg éves szinten már hatvanmilliárd dollárt költenek világszerte atomerőmű-építésre, ami a 2020-as érték másfélszerese.

Miért ért véget a kőkorszak?

Ez a nukleáris forradalom ráadásul organikus, szemben az EU-s erőszakolt zöldátállással. Ez fontos különbség, ha valaki érteni akarja a világ menetét.

A kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő vagy mert drága lett; az olaj- és gázkorszak sem azért ér majd véget, hanem mert organikusan jön egy új forradalmi technológia,

mint pél­dául a nukleáris, ami persze nem áll magában, hanem az elektrifikációs forradalom részeként mesterséges intelligenciával, keresletoldali eszközökkel, virtuális aggregálással meg energiaközösségekkel – na itt és így van helye a zöldenergiának, ezek és az atom mellett. Ez organikusan kell hogy eljöjjön, ellenkező esetben civilizációs összeomláson haladunk keresztül, ahogy történt az ón­hiány miatt a késő bronzkorral.

A technológiának nincs ideológiája

Az EU viszont itt későn kapcsolt:

a nukleáris energia hátrányos megkülönböztetését épp csak az elmúlt években számolta fel, miközben a világban már javában zajlik ez a nukleáris forradalom. Itt mi magyarok léptünk időben. Paks II nekünk is úgy kell, mint egy falat kenyér, és ez megint nem az oroszokról szól, hanem rólunk. Jelenleg negyvennégy terawattóra villanyfelhasználásunk nyolcvan százalékát termeljük meg mi, miközben ez a negyvennégy terawattóra 2030-ra hatvanra fog emelkedni. Ezt nem lehet napelemekkel lefedni. Nem az oroszok érdeke, hogy megépüljön Paks II, hanem a miénk, ráadásul egy sor német, francia sőt amerikai cég is része a projektnek és persze magyar vállalatok is. Valamint ha az épülő atomerőműveket a technológia eredete szerint nézzük, akkor világszerte kizárólag orosz és kínai technológiával építenek! Ez nem véletlen, a legnagyobb fejlesztések és a megfizethető technológia tekintetében az oroszok és a kínaiak is verhetetlenek. A technológiának nincs ideológiája.

A Pakson is épülő 3+ generációs VVER–1200-as blokkokat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is a legszigorúbb nukleáris biztonsági követelményeknek megfelelő reaktoroknak ismerte el, méghozzá ebben a kategóriában elsőként. XXI. századi technológiaként.

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig még mindig nemhogy segítség, de egyenesen ballaszt ebben. Ezt sürgősen át kell gondolni, ahogy a magyar álláspontot is az EU-n belül. Ez a tanácsom, foltos bürök helyett.

A szerző energiajogász