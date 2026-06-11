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Magyar Péter siethet Karácsony Gergely segítségére

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Megmentheti Magyar Péter bérlakásprogramja Rákosrendezőt? Az uniós milliárdokból végül sikerülhet Karácsony Gergely és Vitézy Dávid nagy terve.

Gábor Márton
2026. 06. 11. 5:30
Magyar Péter miniszterelnök
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Havran Zoltán
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Ez a program pedig szinte tökéletesen illeszkedik ahhoz, amivé Rákosrendezőt a főváros fejleszteni szeretné. A kiírt nemzetközi tervpályázat alapján a főváros egy új, fenntartható városnegyed építésében gondolkodott, amely lakhatási, munkahelyi és közösségi funkciókat egyaránt ellátna. A tervekben szerepel egy legalább 25 hektáros közpark, jelentős közösségi infrastruktúra és egy olyan közlekedési csomópont kialakítása, amely akár napi húszezer utast is kiszolgálhat.

A probléma ugyanakkor eddig az volt, hogy a főváros az alapvető közszolgáltatások finanszírozását is alig tudta megoldani. A főváros vezetésének most kapóra jött Vitézy Dávid miniszteri kinevezése. A közlekedési és beruházási tárca vezetője ugyanis nemrég világossá tette, hogy a tervezett források jelentős részét 

közlekedésfejlesztésre, vasúti beruházásokra, kollégiumi férőhelyek bővítésére és bérlakásépítési programokra fordítaná az új kormány.

A miniszter külön kiemelte, hogy a kormány úgy kíván lakásokat építeni, ahogyan azt Rákosrendezőn már megkezdték Karácsony Gergellyel közösen tervezni: magántőke bevonásával, de közérdekű célok mentén, magas építészeti minőséggel és a megfizethető lakhatás szempontjait előtérbe helyezve.

Mindez azt jelenti, hogy a korábban finanszírozási zsákutcának tűnő projekt hirtelen országos jelentőségű mintaberuházássá válhat. Ennek kapcsán pedig egy különösen érdekes helyzet állhat elő. A Karácsony Gergely vezette főváros ugyanis elkerülheti azt a kellemetlen beismerést, hogy a terület megszerzésekor nem állt rendelkezésére a fejlesztéshez szükséges tőke. A Tisza Párt pedig teljesítheti egyik legfontosabb választási ígéretét, a nagyszabású bérlakásépítési program elindítását.

Másképpen fogalmazva:

 ugyanaz a beruházás egyszerre mentheti meg Karácsony Gergely egyik legfontosabb városfejlesztési projektjét és teljesítheti Magyar Péter egyik legfontosabb kampányígéretét.

 

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

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