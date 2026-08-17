Az egymilliomodik kilométert a következő vevőnek hagyta meg a Toyota tulajdonosa

Hamarosan elárverezik az autót, és a következő tulajdonosnak jut a megtiszteltetés, hogy megtegye vele az egymilliomodik kilométert. Driscoll szándékosan parkolta le nagyjából 300 méterrel az álomhatár elérése előtt, hogy a vevőnek ne kelljen messzire mennie a vásárlás után a kerek szám eléréséhez. Jó kérdés, hogy a hatjegyű, digitális kilométer-számláló ekkor visszaáll-e nullára, vagy végleg lefagy 999 999 km-nél (megj.: az is lehet, hogy már régen lefagyott, és az autóban ma lényegesen több km van ennél).

Ha szeretné megtudni, mit tud ez a 200-as sorozatú Land Cruiser közel egymillió km után, licitálhat rá az Auctions Plus oldalán. Egy biztos: nem mindennapi futásteljesítménye ellenére a kengururáccsal és azon kiegészítő LED-es lámpákkal is felszerelt japán luxusterepjáró jó állapotban van. Tulajdonosa 20-30 ezer ausztrál dollár (4,4-6,6 millió forint) közötti összegre számít érte az online licit után.