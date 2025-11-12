Az örök élet ígérete, extrákkal - Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D teszt (top 5)

Történelme és strapabírósága okán a Toyota Land Cruiser egyedülálló helyet foglal el az autóiparban. Trendek jöttek és mentek, a japán gyártó azonban ennél a modellnél évtizedek óta kitart az eredeti koncepció mellett: a terepjáró képességek és a megbízhatóság mindennél fontosabb, ennek feláldozása szóba sem jöhetett az új, 250-es szériánál sem. Formailag ugyanakkor jelentősen megújult (retró jegyekkel), és így már a Mercedes G-osztály, a Jeep Wrangler, a Land-Rover Defender és más klasszikusok rajongóinak figyelmét is felkelti. Lássuk, kinek ideális igazán e tulajdonságok egyvelege!

Ebből a generációból (J25) már nem készül háromajtós változat, a tengelytáv 2,85 méter. Forrás: Toyota

Múltidézés és tekintély, felvágás nélkül

Több frissítéssel 14 éven át tartotta gyártásban a Toyota a Land Cruiser J150-es sorozatot, de hiába volt sikeres, úgy döntöttek, a 250-es modell érkezésével búcsút intenek a simulékony megjelenésnek. Olyannyira, hogy az 1980-as évekbeli J60-as széria modern kori újraértelmezésének tűnik az újdonság: egy igazi kockaautót alkottak, amely ugyan kissé megosztó, de rendkívül karakteres. Érdekes, hogy a világ többi részén kapható J300-as óriás Land Cruisernél alig kisebb, 4,92 méteres hossza mellett pedig a szélessége és magassága is kiemeli az átlagból.

Nem a hátfalon, hanem alul helyezték el a pótkereket, így felfelé, egy részben nyílik az ötödik ajtó. Fotó: Stefler Balázs

Szűk belvárosi utcákba nem való, parkolóházakban meg egyenesen kínszenvedés a manőverezés egy ekkora autóval, 1,94 méteres magassága miatt sok helyre be sem fér. Bármennyire is maszkulin a jövevény megjelenése, valahogy nem tolakodó. A prémium szabadidő-autókhoz köthető negatív előítéletek nem sújtják, sokan inkább ámulattal nézik a nagy vasat, amely a sivatagi homok nevű fényezéssel igazi kalandorautó. Olyan a kisugárzása, hogy rögtön nekivágna vele az ember egy kontinenst átszelő utazásnak!

Karakteres a téglatest fényszóró (a First Edition kerek lámpákat kapott), a fazon egyszerre retró, funkcionális és modern. Fotó: Stefler Balázs

Üdvözlet a parancsnoki hídon!

Nem beülünk, hanem szinte felmászunk a parancsnoki hídra, ahonnan menet közben a középkategóriás SUV-k szinte játékautónak tűnnek. Előttünk a hatalmas gépháztető, az egyenes üvegfelületek miatt pedig olyan érzésünk van, mintha valami katonai járműben ülnénk. Ugyan sok kapcsoló vagy a műszerfal ismerős lehet más Toyotákból, de ez itt nagyon más. A szellőzőrostélyokat kivéve minden szögletes, erre mondják azt, hogy a belső abszolút rímel a külsőre. Van egy méretes érintőképernyő, mégis az egész olyan, mintha tiltakozás lenne a mai trendek ellen: nem mikrokapcsolóval, hanem masszív, férfias kezet kívánó előválasztó karral kapcsolhatjuk a fokozatokat, de említhetjük a gomberdőt is.