autótesztTerepjáróToyota Land Cruiserjapán autó4x4dízelmotor

Az örök élet ígérete, extrákkal - Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D teszt (top 5)

Közel 75 éve bizonyít a világ minden táján, változatos terepviszonyok között a Toyota Land Cruiser, legújabb generációja pedig már a formájával is sokakban vágyat kelt. Vajon épített úton is több kényelmet, illetve dinamikát kínál, mint az off-road célszerszámok? Tesztünkből kiderül.

2025. 11. 12. 10:40
Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Történelme és strapabírósága okán a Toyota Land Cruiser egyedülálló helyet foglal el az autóiparban. Trendek jöttek és mentek, a japán gyártó azonban ennél a modellnél évtizedek óta kitart az eredeti koncepció mellett: a terepjáró képességek és a megbízhatóság mindennél fontosabb, ennek feláldozása szóba sem jöhetett az új, 250-es szériánál sem. Formailag ugyanakkor jelentősen megújult (retró jegyekkel), és így már a Mercedes G-osztály, a Jeep Wrangler, a Land-Rover Defender és más klasszikusok rajongóinak figyelmét is felkelti. Lássuk, kinek ideális igazán e tulajdonságok egyvelege!

Ebből a generációból (J25) már nem készül háromajtós változat, a tengelytáv 2,85 méter. Forrás: Toyota

Múltidézés és tekintély, felvágás nélkül

Több frissítéssel 14 éven át tartotta gyártásban a Toyota a Land Cruiser J150-es sorozatot, de hiába volt sikeres, úgy döntöttek, a 250-es modell érkezésével búcsút intenek a simulékony megjelenésnek. Olyannyira, hogy az 1980-as évekbeli J60-as széria modern kori újraértelmezésének tűnik az újdonság: egy igazi kockaautót alkottak, amely ugyan kissé megosztó, de rendkívül karakteres. Érdekes, hogy a világ többi részén kapható J300-as óriás Land Cruisernél alig kisebb, 4,92 méteres hossza mellett pedig a szélessége és magassága is kiemeli az átlagból.

Nem a hátfalon, hanem alul helyezték el a pótkereket, így felfelé, egy részben nyílik az ötödik ajtó. Fotó: Stefler Balázs

Szűk belvárosi utcákba nem való, parkolóházakban meg egyenesen kínszenvedés a manőverezés egy ekkora autóval, 1,94 méteres magassága miatt sok helyre be sem fér. Bármennyire is maszkulin a jövevény megjelenése, valahogy nem tolakodó. A prémium szabadidő-autókhoz köthető negatív előítéletek nem sújtják, sokan inkább ámulattal nézik a nagy vasat, amely a sivatagi homok nevű fényezéssel igazi kalandorautó. Olyan a kisugárzása, hogy rögtön nekivágna vele az ember egy kontinenst átszelő utazásnak!

Karakteres a téglatest fényszóró (a First Edition kerek lámpákat kapott), a fazon egyszerre retró, funkcionális és modern. Fotó: Stefler Balázs

Üdvözlet a parancsnoki hídon!

Nem beülünk, hanem szinte felmászunk a parancsnoki hídra, ahonnan menet közben a középkategóriás SUV-k szinte játékautónak tűnnek. Előttünk a hatalmas gépháztető, az egyenes üvegfelületek miatt pedig olyan érzésünk van, mintha valami katonai járműben ülnénk. Ugyan sok kapcsoló vagy a műszerfal ismerős lehet más Toyotákból, de ez itt nagyon más. A szellőzőrostélyokat kivéve minden szögletes, erre mondják azt, hogy a belső abszolút rímel a külsőre. Van egy méretes érintőképernyő, mégis az egész olyan, mintha tiltakozás lenne a mai trendek ellen: nem mikrokapcsolóval, hanem masszív, férfias kezet kívánó előválasztó karral kapcsolhatjuk a fokozatokat, de említhetjük a gomberdőt is. 

Természetesen digitális a műszeregység és van multimédia képernyő is, de megmaradt a sok fizikai gomb. Fotó: Stefler Balázs

Kevés mai autóban akad ennyi fizikai kapcsoló és gomb – persze időbe telik, amíg az ember rájön minden funkcióra, mégis üdítő az egész, biztos vagyok benne, hogy sokaknak elnyeri tetszését a digitális detox. Az anyagok ugyan nem különlegesek, de az összeszerelési minőségre aligha lehet panaszunk és – ahogyan a nagyobb Lexusoknál – kiszállásnál itt is hátracsúszik az ülés. A helykínálat a közel ötméteres hossz fényében nem meglepően pazar, de nem is a lábtér sokkoló. Inkább a válltér (nem húzzák össze az autó tetejét az övvonal felett) és a fejeknek jutó hely hatalmas. Így aztán érthető és logikus húzás, hogy nem csak öt-, hanem hétszemélyes konfigurációban is rendelhető a modell.

Minden irányban elektromosan mozgathatók a fotelek, akárcsak a kormányoszlop. Fotó: Stefler Balázs

Be kell érni négy hengerrel, de illik hozzá a dízel

A motorkínálat jelzi, hogy az újdonságot minden szempontból a J300-as alá sorolják, ugyanis a nagy testvérrel ellentétben itt nincs V6-os, meg kell elégednünk a jól ismert és bevált, négyhengeres, 2,8 literes dízellel. Jobb lenne-e egy hathengeressel? A rövid válasz igen, de ennél árnyaltabb a kép. Alaposabban becsomagolták a vasblokkos erőforrást, mint régen, ráadásul az azonos motorral ellátott Hiluxhoz képest is sok szempontból más. Az eltérő turbó és a nyolcfokozatú sebességváltó miatt sokkal dinamikusabbnak érződik a pick-uphoz és az előző generációhoz viszonyítva, az új váltó finoman és viszonylag gyorsan kapcsolgat. Sőt amíg a felmenőnél minimális volt a motorfékhatás, az új Toyota nagyon jól „olvassa” a lejtőket, óvatos visszaváltásokkal igyekszik lassítani a nagy testet.

Ötszáz Nm-es nyomatékot mozgósít a négyhengeres turbódízel már 1600/perc fordulattól. Fotó: Stefler Balázs

Természetesen a 2,8-as dízelnek nincs olyan szép hangja, és nem is fog úgy megindulni, mint egy hathengeres BMW vagy Mercedes, de a 205 lóerő bőven elegendő (1500-as fordulattól jól húz), és bemelegedve egészen csendes lesz. A fogyasztás terén csodákra ne számítsunk, vegyes használatban 10-11 l/100 km-es értékeket produkál – a jövőre érkező lágy-hibrid változat pár decivel takarékosabb lehet. Sokkal inkább érdekelheti a kuncsaftokat a drámai mértékű javulás a vezethetőségben. Még mindig könnyű a kormányzás (ez az első LC elektromos szervóval), de az egyenesfutása remek és a rugózása is korrekt. Nem osztályelső, de rengeteget fejlődött elődjéhez képest!

Alaphelyzetben (lehajtott harmadik üléssorral) 742 literes a csomagtér, és könnyen bővíthető. Fotó: Stefler Balázs

Természetesen nem retten meg a tereptől

Amíg a hagyományos, alvázas felépítés a terepjárók mezőnyében is kihalófélben van, addig a Toyota úgy gondolja: egy „rendes” 4×4-es ne legyen önhordó karosszériás. Ugyan közúton sosem lesz olyan finom a mozgása, mint egy önhordó modellnek, terepen bizony ez előnyt jelent, főleg, hogy a torziós merevség ötven százalékkal nőtt a modellváltással (a platform a J300-asból érkezik). Akkor sem nyikorog a karosszéria, amikor a két átellenes kerék ér talajt, de ezt leszámítva is csúcs, amit terepjáróként tud.

Nem a sztrádán érzi otthon magát, hanem kitalálhatják: terepen. Fotó: Stefler Balázs

Eleve van egy Torsen központi és egy szintén elektromosan zárható hátsó differenciálmű, emellett tereptempomat, lejtmenetvezérlő és üzemmódválasztó (a talajnak megfelelően állítható) segíti a sofőrt. Ha ehhez hozzávesszük a remek terepszögeket és a körkamerát, off-roados legyen a talpán, aki a nagy külméreteken kívül bármiféle kivetnivalót talál a modell terepjáró képességeiben. Külön érdekesség, hogy a Toyota kínálatában elsőként szétkapcsolható első stabilizátorrudakat használ a Land Cruiser, amivel 30 km/órás tempó alatt tovább növelhető a rugóút.

Zárható központi és hátsó diffi, felező, szétkapcsolható első stabilizátor, deaktiválható ESP: irány a dagonya! Fotó: Stefler Balázs

Egy kisebb vagyon, akárcsak a riválisai

Ha megnézzük az árlistát, látszik, hogy a Toyota nem szégyenlős. 31 875 000 forinttól vihető haza az autó, de a tapasztalat az, hogy a bázismodell egyáltalán nem érdekli a vásárlókat, hazánkban a minden földi jóval ellátott, 35 milliós csúcsváltozatok iránt mutatkozik igény. Pillanatok alatt elkapkodják az egyes darabokat, ami mutatja, manapság is van még kereslet az ilyen típusú autókra, ehhez persze a dizájn mellett az is kellett, hogy kihaljon a Mitsubishi Pajero vagy a Nissan Patrol. Bár árban az alap X5-ös BMW-k és Mercedes GLE-k szintjét hozza, az igazi ellenfél a Land Rover Defender 110-es változata, utóbbiból a kétszáz lóerős, soros, hathengeres dízel alapváltozat 33,8 millió forinttól lehet a miénk.

Körkörös kamera segíti a manőverezést, egy másik képernyőnézeten pedig a hossz- és oldalirányú karosszériadőlést is lehet látni. Fotó: Stefler Balázs

Persze a Toyota is tisztában van azzal, hogy nemcsak kőkemény terepjáróként vagy expedíciós jármű alapként kell helytállnia a Land Cruisernek, hanem családi autóként is. Nos, az igazság az, hogy elődjéhez képest zongorázni lehet a különbséget, ám rugózási komfort és motorerő terén a konkurencia egyszerűen jobban áll. De felesleges is ebből a szempontból párhuzamot vonni egy német vagy brit prémium szabadidő-autóval, itt nem számított különösebben a súlycsökkentés, nincs extrém takarékos és bonyolult erőforrás. Ahogy használja az ember, tényleg úgy érzi, hogy ez az autó nemcsak a mának, hanem kicsit az örökkévalóságnak is szól. 

Hétféle szín közül lehet választani, a sivatagi homok fényezés felára hatszázezer forint. Nyolcvanliteres az üzemanyagtartály. Fotó: Stefler Balázs
info

Amerikában 2,4 literes, turbós-benzines, öntöltő hibrid hajtással forgalmazzák a típust.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu