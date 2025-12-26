Újabb botrány készül a Tisza körül, Magyar Péter és pártja ismét adatgyűjtésbe kezdene

Nem rázta meg túlságosan a Tisza Párt vezetését, hogy nemrég kétszázezer magyar választó adatai kerültek ukrán kezekbe. Sőt Magyar Péternek és pártjának adatgyűjtésekkel kapcsolatos legújabb intézkedései arra utalnak, hogy még nagyobb veszélynek teszik ki azokat, akik kapcsolatba lépnek a Tisza Párttal – szúrta ki az Ellenpont.

Magyar Péter és pártja új szintre emelte az adatgyűjtés módszereit. Forrás: Tisza Párt honlapja

A portál kiemelte,

Magyar Péterék december elsejétől már a központi oldalukon, online petíciók keretében is gyűjtik a támogatóik nevét és e-mail-címét, amire a baloldali párt napokban módosított adatvédelmi szabályzata ad lehetőséget.

Azonban ezek az adatok is könnyen ukrán kezekbe kerülhetnek.

Kétszázezer adat és egy kémmese

Mint ismert, Magyar Péter pártja szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, a jövő évi választások előtti mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. Október 31-én aztán újabb fejezet következett: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott: a lista a Tisza Világból szivárgott ki.

A szivárgás következtében kiderült az is, hogy az applikáció felhasználói között az ukrán Andrij Galeljuka is megtalálható, aki feltehetően részt vett a Tisza Világ tesztelésében vagy fejlesztésében. A szakember a LinkedIn-profilja alapján a PettersonApps nevű ukrán fejlesztőcégnél dolgozik. Bár Magyar Péter tagadta, hogy az applikáció létrehozásában ukrán fejlesztők is közreműködtek, a tények mást mutattak. Az alkalmazás adminisztrátorai között ugyanis felbukkant a szintén ukrán származású Miroslav Tokar, aki szintén a PettersonApps munkatársa, és LinkedIn-oldala szerint Ungvárról dolgozik. Az ügy kapcsán Magyar Péterék tagadtak, és egy kémmesével próbálták a felelősséget lemosni magukról.