Újabb botrány készül a Tisza körül, Magyar Péter és pártja ismét adatgyűjtésbe kezdene

December elsejétől már a központi oldalán, online petíciókkal is gyűjti a támogatói nevét és e-mail-címét a baloldali párt, derül ki a Tisza napokban módosított adatvédelmi szabályzatából – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál szerint nem vitás, hogy Magyar Péter pártjának célja egy professzionális adatbázis kiépítése, amely egyben azt is jelenti, hogy a választók adatai még könnyebben juthatnak el a Tisza-applikációt fejlesztő ukránokhoz.

2025. 12. 26. 11:56
Nem rázta meg túlságosan a Tisza Párt vezetését, hogy nemrég kétszázezer magyar választó adatai kerültek ukrán kezekbe. Sőt Magyar Péternek és pártjának adatgyűjtésekkel kapcsolatos legújabb intézkedései arra utalnak, hogy még nagyobb veszélynek teszik ki azokat, akik kapcsolatba lépnek a Tisza Párttal – szúrta ki az Ellenpont.

Magyar Péter
Magyar Péter és pártja új szintre emelte az adatgyűjtés módszereit. Forrás: Tisza Párt honlapja

A portál kiemelte, 

Magyar Péterék december elsejétől már a központi oldalukon, online petíciók keretében is gyűjtik a támogatóik nevét és e-mail-címét, amire a baloldali párt napokban módosított adatvédelmi szabályzata ad lehetőséget.

Azonban ezek az adatok is könnyen ukrán kezekbe kerülhetnek. 

 

Kétszázezer adat és egy kémmese

Mint ismert, Magyar Péter pártja szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, a jövő évi választások előtti mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. Október 31-én aztán újabb fejezet következett: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott: a lista a Tisza Világból szivárgott ki.

A szivárgás következtében kiderült az is, hogy az applikáció felhasználói között az ukrán Andrij Galeljuka is megtalálható, aki feltehetően részt vett a Tisza Világ tesztelésében vagy fejlesztésében. A szakember a LinkedIn-profilja alapján a PettersonApps nevű ukrán fejlesztőcégnél dolgozik. Bár Magyar Péter tagadta, hogy az applikáció létrehozásában ukrán fejlesztők is közreműködtek, a tények mást mutattak. Az alkalmazás adminisztrátorai között ugyanis felbukkant a szintén ukrán származású Miroslav Tokar, aki szintén a PettersonApps munkatársa, és LinkedIn-oldala szerint Ungvárról dolgozik. Az ügy kapcsán Magyar Péterék tagadtak, és egy kémmesével próbálták a felelősséget lemosni magukról.

A botrány akkora visszhangot váltott ki , hogy Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, majd vizsgálatot rendelt el az ügyben. A kormányfő tényként kezelte, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerültek, ami szerinte súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

 

Nagyon kellenek Magyar Péternek a választók adatai

Az adatszivárgás azonban nem szegte kedvét Magyar Péternek és pártjának: az Ellenpont cikke szerint a Tisza két hónap különbséggel, október után decemberben is új adatkezelési tájékoztatót töltött fel a párt központi honlapjára, ami közel sem számít mindennapinak. A pártok ugyanis nem szoktak ilyen gyakran módosítani a szabályzatukon, így erős volt a gyanú, hogy Magyar Péterék nagyobb módosítást préseltek be a legújabb verzióba.

Az Ellenpont összehasonlította a két dokumentumot, és a feltételezés beigazolódott: a baloldali párt új felületre terjesztette ki az adatgyűjtést.

Mint írták, a változtatások értelmében december elsejétől a Tisza különböző közéleti témákban aláírásgyűjtéseket hozhat létre a központi oldalán, és ennek apropóján begyűjtheti az érdeklődők adatait, egész pontosan az érintettek nevét és e-mail-címét.

Az indoklás szerint a megszerzett adatokra azért van szükség, hogy kiszűrhessék a többszöri aláírásokat, és szükség esetén megerősítő e-maileket tudjanak küldeni. De az érvek között van az is, hogy tartani tudják a kapcsolatot az érdeklődőkkel.

A munka pedig szemmel láthatólag megkezdődött: elindították a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László melletti online petíciójukat. Korábban az ilyen akciókat – mint például a Dopeman elleni aláírásgyűjtést – aloldalakra szervezték ki, és onnan gyűjtötték be az adatokat. A mostani változtatás célja valószínűleg az, hogy a kampányra ráfordulva egy helyre érkezzenek be az adatok, amiket aztán gördülékenyebben lehet felhasználni. Mindez értelemszerűen egyetlen célt szolgál:

egy professzionális adatbázis kiépítését.

A cikk szerint ez azonban azt is jelenti, hogy az adatok az eddigieknél is könnyebben juthatnak el a Tisza-applikációt fejlesztő ukránokhoz.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Bors)

