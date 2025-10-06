Ukrán cég állhat a Tisza Világ mögött, tízezrek adatai szivárogtak ki

Egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén – tudta meg az Index.hu, ahol azt írták, majdnem húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki az applikációból. Minderre egy olvasó hívta fel a portál figyelmét, aki a Redditen találkozott egy linket tartalmazó bejegyzéssel, amely szerint

valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre. A Redditről meglehetősen hamar törölték az erre vonatkozó bejegyzést, a link azonban továbbra is él,

és az Anonpaste.com oldalon azóta is megtalálhatók a tiszás felhasználók adatai – írták.

Csaknem húszezer felhasználó adatai kerültek ki

Az Index szerint a honlapon szereplő információk szerint október elsején a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.

Hozzátették, nem minden személy esetében érhető el minden információ a nyilvánosságra került adatbázisban, ez feltehetően azon múlik, kiről mi került föl a világhálóra, hogy mennyi személyes adatot adtak meg regisztrációkor az érintettek. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a kiszivárgott hatalmas mennyiségű személyes adat az alkalmazást letöltő minden felhasználó számára hozzáférhető volt.

A feltöltött személyes adatok között megtalálhatók, az applikáció adminjainak, az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Ukrán webfejlesztő teljes hozzáféréssel

Mint írták, a kiszivárgott információk között szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai, ők azok, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz, egyikük pedig nem más, mint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az applikáció fejlesztését koordinálta. Ő volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ alkalmazást a nyilvánosságnak. Radnainak most közzétették a telefonszámát és az e-mail címét is, de az is kiderült, hogy a Tisza központi címeként – feltehetően viccből – a Fidesz-székház mellett található, és a kormánypárt tulajdonában álló Lendvay utca 27-et állította be az alelnök az alkalmazásban.

Radnai Márk mellett egy másik említésre méltó személy az adminok közül egy bizonyos Myroslav Tokar,

aki a LinkedIn profilja szerint egy ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi – tudatta a portál. Mint írták, Tokar jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat az interneten fellelhető információk szerint egy több, mint száz embert foglalkoztató informatikai vállalkozás, honlapjuk azonban valamiért mégis szokatlanul keveset árul el a cég vezetőségéről és korábbi projektjeiről.