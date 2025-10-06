applikációTisza Világtiszás adatadmincímmail

Ukrán cég állhat a Tisza Világ mögött, tízezrek adatai szivárogtak ki

Közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásából, melynek fejlesztésén az ukrán a PettersonApps nevezetű cég dolgozhatott – írta az Index.hu. A cikkből kiderül, hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkezik az alkalmazásban megtalálható adatokhoz Radnai Márk, a párt alelnöke, valamint egy bizonyos Myroslav Tokar ungvári illetőségű webfejlesztőként dolgozó férfi.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 8:54
Egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén – tudta meg az Index.hu, ahol azt írták, majdnem húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki az applikációból. Minderre egy olvasó hívta fel a portál figyelmét, aki a Redditen találkozott egy linket tartalmazó bejegyzéssel, amely szerint

valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre. A Redditről meglehetősen hamar törölték az erre vonatkozó bejegyzést, a link azonban továbbra is él, 

és az Anonpaste.com oldalon azóta is megtalálhatók a tiszás felhasználók adatai – írták.

Csaknem húszezer felhasználó adatai kerültek ki

Az Index szerint a honlapon szereplő információk szerint október elsején a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. 

Hozzátették, nem minden személy esetében érhető el minden információ a nyilvánosságra került adatbázisban, ez feltehetően azon múlik, kiről mi került föl a világhálóra, hogy mennyi személyes adatot adtak meg regisztrációkor az érintettek. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a kiszivárgott hatalmas mennyiségű személyes adat az alkalmazást letöltő minden felhasználó számára hozzáférhető volt.

A feltöltött személyes adatok között megtalálhatók, az applikáció adminjainak, az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Ukrán webfejlesztő teljes hozzáféréssel

Mint írták, a kiszivárgott információk között szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai, ők azok, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz, egyikük pedig nem más, mint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az applikáció fejlesztését koordinálta. Ő volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ alkalmazást a nyilvánosságnak. Radnainak most közzétették a telefonszámát és az e-mail címét is, de az is kiderült, hogy a Tisza központi címeként – feltehetően viccből – a Fidesz-székház mellett található, és a kormánypárt tulajdonában álló Lendvay utca 27-et állította be az alelnök az alkalmazásban.

Radnai Márk mellett egy másik említésre méltó személy az adminok közül egy bizonyos Myroslav Tokar, 

aki a LinkedIn profilja szerint egy ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi – tudatta a portál. Mint írták, Tokar jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat az interneten fellelhető információk szerint egy több, mint száz embert foglalkoztató informatikai vállalkozás, honlapjuk azonban valamiért mégis szokatlanul keveset árul el a cég vezetőségéről és korábbi projektjeiről. 

Az Index azt is írta, a PettersonApps vezérigazgatója egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi, aki a Facebook-profilja alapján Volodimir Zelenszkij támogatója. A férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az NGO az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati körülmények között való tesztelése terén.

Kiemelten kockázatos alkalmazás

A Magyar Nemzet már korábban beszámolt arról, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kiemelten kockázatosnak minősítette Magyar Péter Tisza Világ nevű mobilalkalmazásának egyes kihívásait. A hatóság állásfoglalásából az olvasható ki, hogy a Tisza Párt a felelősséget a felhasználókra hárítja, akiknek a személyes adatai akár az EU-n kívülre is eljuthatnak.


