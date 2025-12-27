karácsonyOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtűzoltó

Több családnál is tragikusan végződött a karácsony, szirénák zaja törte meg az ünnepi hangulatot

Közölte a karácsonyi riasztások számát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: több száz esettel volt dolga a tűzoltóknak.

2025. 12. 27.
Karácsonykor sem pihentek a tűzoltók
Karácsony három napja alatt összesen 413 esetben kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak: 116 helyen kellett tüzet oltani, 77 lakóépület gyulladt ki, 15 helyre vonultak ki, mert szén-monoxid keletkezett, 297 esetben pedig műszaki mentést végeztek. Beszámolójuk szerint idén kevesebb esethez riasztották a tűzoltókat mint tavaly karácsonykor, akkor ugyanis 632-szer avatkoztak be – közölte szombaton az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Illusztráció: A tűzoltók karácsonykor sem pihenhettek

Ismertetésük szerint december 26-án reggel öt órakor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korláton, a Petőfi Sándor utcában egy családi ház kéménye gyulladt ki, Salgótarjánban az Acélgyári úton egy lakatlan sorházi lakásban szemét égett, Szombathelyen pedig a Síp utcában egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz a tűzhelyen felejtett olaj miatt. Ott tíz négyzetméteren égett a nappali és a konyha. Az oltás idejére 15 ember hagyta el a társasházat. Egy lakás lakhatatlanná, kettő lakás fűthetetlenné vált, 6 ember átmenetileg rokonokhoz ment.

Ugyancsak karácsony másnapján Újszilváson egy családi ház udvarán lévő szerszámtároló égett, Kétsopronyban egy családi házhoz épített, tárolóként használt melléképület gyulladt ki. Nagykőrösön az Eötvös Károly utcában egy családi ház kazánházába visszaáramlott a füst a kéményben lerakódott korom és kátrány miatt. Egy ember füstmérgezést szenvedett – írták.

Komárom-Esztergom vármegyében, Bajnán az Óvoda utcában egy családi ház étkezőjében asztal és székek égtek másfél négyzetméteren. Két ember füstmérgezést szenvedett, a ház fűthetetlenné vált, egy ember rokonokhoz ment – olvasható a közleményben.

Balatonmagyaródon a Petőfi utcában egy asztali karácsonyi dekoráción égve hagyták a gyertyát, amely meggyújtotta a dekorációt, az asztalt, széket, és a függönyt. A tüzet az ott lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt megfékezték. Kiskunhalason a Polgár utcában, egy családi házban a kályha mellett felhalmozott lomok égtek, a ház fűthetetlenné vált, a lakóját a szomszédja fogadta be – sorolták.

Tájékoztatásuk szerint három helyszínre szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat: Ráckeresztúron egy konvektor miatt keletkezett mérgező gáz, Pákozdon egy gáztűzhely, Dunavarsányban pedig egy gázkazán nem megfelelő szellőzése miatt. Mint írták, karácsony másnapján 19 tűzoltói beavatkozást igénylő közlekedési baleset történt. Többségében árokba borult, összeütközött járművekhez hívták a tűzoltókat.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet: a karácsony ugyan elmúlt, azonban az adventi koszorúk, karácsonyfák, díszkivilágítások még napokig, helyenként hetekig ékesítik az otthonokat. A fenyőfák, koszorúk a fűtött lakásban mostanra kiszáradtak, a legkisebb hőforrástól is könnyen meggyulladhatnak.

 

Borítókép: Illusztráció


