Súlyos baleset a budai rakparton: egy ember a kövekre zuhant

Karácsony első napján este egy ember az I. kerületben, az Angelo Rotta rakpart kövezett részére zuhant. A fővárosi tűzoltók több egységgel érkeztek a helyszínre, a mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította – írta az Origo.hu.
Rakparton történt a brutális baleset
A sérülthöz létrán jutottak le, állapotát stabilizálták, majd hordágy és kötéltechnika segítségével a rakpart felső szintjére emelték.
Ezt követően a mentők kórházba szállították a sérültet.
Korábban, augusztusban, egy fiatal lány esett le a köves területre az idősebb Antall József rakparton. Az akkori mentésről készült cikk itt érhető el.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/MTVA/Máthé Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!