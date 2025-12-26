rakpartszerencsétlenségbalesettragédia

Súlyos baleset a budai rakparton: egy ember a kövekre zuhant

Csütörtökön késő este egy személy a mélybe zuhant a budai Duna-parton. A baleset az Angelo Rotta rakpart kövezett részén történt.

2025. 12. 26. 15:37
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Karácsony első napján este egy ember az I. kerületben, az Angelo Rotta rakpart kövezett részére zuhant. A fővárosi tűzoltók több egységgel érkeztek a helyszínre, a mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította – írta az Origo.hu.

rakpart
Augusztusban egy fiatal lány zuhant le a rakparti kövekre
(Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

Rakparton történt a brutális baleset

A sérülthöz létrán jutottak le, állapotát stabilizálták, majd hordágy és kötéltechnika segítségével a rakpart felső szintjére emelték. 

Ezt követően a mentők kórházba szállították a sérültet.

Korábban, augusztusban, egy fiatal lány esett le a köves területre az idősebb Antall József rakparton. Az akkori mentésről készült cikk itt érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/MTVA/Máthé Zoltán)

 

