A budapesti rakpart köveire zuhant egy fiatal lány hajnalban + fotók

Létrákkal kellett kimenteni.

Forrás: Facebook/BM OKF2025. 08. 17. 12:06
A Duna alsó rakpartján a víz menti kövekre esett egy ember vasárnap éjjel egy órakor Budapest V. kerületében, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál – adta hírül a katasztrófavédelem. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt lányt hordágyra fektették, majd kötéltechnika segítségével, tűzoltó létrákkal a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

