A Duna alsó rakpartján a víz menti kövekre esett egy ember vasárnap éjjel egy órakor Budapest V. kerületében, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál – adta hírül a katasztrófavédelem.
A budapesti rakpart köveire zuhant egy fiatal lány hajnalban + fotók
Létrákkal kellett kimenteni.
A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt lányt hordágyra fektették, majd kötéltechnika segítségével, tűzoltó létrákkal a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mindig szerette volna kipróbálni a honfoglalók íját? Augusztus 20-án irány Ópusztaszer!
Igazi hagyományőrző érdekességek lesznek.
Horrorfilmet lehetne forgatni a Népligetben + videó
Karácsony Gergely semmit nem tesz.
Megvan, hol látták utoljára a Cserépi Trappról rejtélyes módon eltűnt futót
Ellenőrizték a rajtszámokat is.
Befejezték a helyszínelést Agárdnál, hamarosan helyreáll a rend
Korábban halálos gázolás történt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mindig szerette volna kipróbálni a honfoglalók íját? Augusztus 20-án irány Ópusztaszer!
Igazi hagyományőrző érdekességek lesznek.
Horrorfilmet lehetne forgatni a Népligetben + videó
Karácsony Gergely semmit nem tesz.
Megvan, hol látták utoljára a Cserépi Trappról rejtélyes módon eltűnt futót
Ellenőrizték a rajtszámokat is.
Befejezték a helyszínelést Agárdnál, hamarosan helyreáll a rend
Korábban halálos gázolás történt.