Sok sérültet látnak el az orvosok a rendkívüli idő miatt + videó

Az ellátórendszer felkészült, az időjárás további romlása sem jelentene akadályt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 16:53
– Az idei év kihívásokkal kezdődött, nemcsak a lakosságnak, hanem számunkra a baleseti központban is, hiszen a szilveszter óta leesett hó miatt folyamatosan nagyobb a betegforgalmunk – közölte Balázs Péter orvosigazgató a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ videójában.

Budapest, 2026. január 6. A Belügyminisztérium által közreadott képen mentők és tűzoltók dolgoznak a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátásán 2026. december 6-án. MTI/Belügyminisztérium
Több a baleset a csúszós utakon. Fotó: MTI/Belügyminisztérium

A betegforgalom növekedése a járóbetegeknél naponta plusz húsz–negyven százalékkal több beteget jelent. Azonban nem is ez jelenti az igazi megterhelést, hanem az, hogy egy kicsit más típusú betegségekkel jönnek, mint egyébként szoktak az emberek – ismertette az orvosigazgató. Majd rámutatott:

ilyenkor lényegesen több az ellátást igénylő végtagtörés, csukló-, boka-, felkarsérülés, mint az év más időszakaiban.

Az ezekkel kapcsolatos műtétek száma is jelentősen megnő ilyenkor, azonban erre fel vannak készülve, hiszen ez egy évről évre visszatérő probléma – tette hozzá.

Arra is fel vannak készülve, hogy ahhoz, hogy több beteget tudjanak ellátni, több implantátumra van szükség, ezekre hetekkel előre leadták a rendeléseket, és már meg is érkeztek, így mind a csukló-, mind a bokatöröttekre megfelelő mennyiségű implantátum áll rendelkezésre – közölte Balázs Péter. Hozzátette: mindehhez természetesen nemcsak eszközök és implantátumok szükségesek, hanem az is, hogy megfelelő mennyiségű dolgozót tudjanak biztosítani.

Fel vannak arra készülve, ha az időjárás romlana, és a dolgozók esetleg nehezebben tudnak beérkezni, akkor is legyenek elegen az ellátásban, van válságtervük

– jelentette ki az orvosigazgató. Hozzátette: az elmúlt napokban is volt arra példa, hogy a nagyobb betegforgalom mellett egyes kollégák maguktól is bementek, hiszen ez egy olyan szakma, ahol a szociális érzékenység megnyilvánul a dolgozóknál.

Külön figyelmet fordítanak a hajléktalanokra is, illetve azokra a sérültekre, akik esetlegesen olyan lakásból jönnek, ahol a szociális háttér kevésbé biztosított – közölte. Majd elmondta: részben együttműködnek azokkal a hajléktalanellátókkal, illetve azokkal a krónikus osztályokkal, ahol az ő téli ellátásukban segítséget tudnak nyújtani akkor is, ha a traumatológia ellátásuk már befejeződött.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Belügyminisztérium)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

