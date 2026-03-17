Nem csoda, hogy Magyar Péterre alig kíváncsiak Orosházán, miközben Orbán Viktor megtölti a főteret Kaposváron + videó

Aki másnak vermet ás, maga esik bele – jegyezte meg Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki Magyar Péter orosházi rendezvényéről osztott meg egy felvételt, amelyen a Tisza Párt vezetője a Fidesz helyi jelöltjét azzal támadta, hogy állítólag nem tud kólát kérni külföldön.

Majd felhívta a színpadra a saját országgyűlési képviselőjelöltjét, Gurzó Máriát, aki még magyarul sem tudta kimondani azt a települést, ahol elindul a választáson. A jelölt Orosháza helyett folyamatosan Oroszországot mondott, végül sokadik próbálkozásra sikerült kimondania helyesen a település nevét.

Deák Dániel szerint nem csoda, hogy

erre a nevetséges brigádra kevesen voltak kíváncsiak Orosházán.

– Ezzel szemben Orbán Viktor Kaposváron megtöltötte a főteret – emlékeztetett az elemző.