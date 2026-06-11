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Nagy ferencvárosi feltámadás, ebben a BL-elődöntőben is ötméteresek döntöttek

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A Ferencváros nem jutott be sorozatban harmadszor is a férfivízilabda Bajnokok Ligája fináléjába. A legrangosabb európai kupasorozat máltai négyes döntőjének csütörtök esti elődöntőjében az FTC a spanyol Barceloneta ellen háromgólos félidei hátrányból még fel tudott állni, ám ötméterespárbajban alulmaradt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 20:16
Az FTC az elmúlt hét BL-kiírásból hatodszor játszhatott elődöntőt Forrás: Facebook.com/fradivizilabda
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Ötméteresek döntöttek

A hirtelen halált az FTC kezdte, de Manhercz gólja után Mandics és Fekete is hibázott. Bár Vámos Márton még betalált, egyetlen Barceloneta-játékos sem rontott, így a katalánok jutottak tovább.

A másik ágon a rekordgyőztes olasz Pro Recco, valamint az Angyal Dánielt és Zalánki Gergőt is foglalkoztató görög Olimpiakosz játszik egymás ellen a későbbi elődöntőben. A bronzmérkőzésre és a fináléra szombaton kerül sor. Az FTC 2022 után lehet ismét harmadik, míg a Barceloneta története második BL-fináléjára készül.

Férfivízilabda BL, elődöntők:

  • FTC-Telekom–Zodiac Atlétic-Barceloneta (spanyol) 11-13 (2-3, 1-3, 3-1, 3-2, 2-4) – ötméteresek után
  • Pro Recco (olasz)–Olimpiakosz Pireusz (görög) 21.00

 

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