Nagy ferencvárosi feltámadás, ebben a BL-elődöntőben is ötméteresek döntöttek

Ötméteresek döntöttek
A hirtelen halált az FTC kezdte, de Manhercz gólja után Mandics és Fekete is hibázott. Bár Vámos Márton még betalált, egyetlen Barceloneta-játékos sem rontott, így a katalánok jutottak tovább.
A másik ágon a rekordgyőztes olasz Pro Recco, valamint az Angyal Dánielt és Zalánki Gergőt is foglalkoztató görög Olimpiakosz játszik egymás ellen a későbbi elődöntőben. A bronzmérkőzésre és a fináléra szombaton kerül sor. Az FTC 2022 után lehet ismét harmadik, míg a Barceloneta története második BL-fináléjára készül.
Férfivízilabda BL, elődöntők:
- FTC-Telekom–Zodiac Atlétic-Barceloneta (spanyol) 11-13 (2-3, 1-3, 3-1, 3-2, 2-4) – ötméteresek után
- Pro Recco (olasz)–Olimpiakosz Pireusz (görög) 21.00
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