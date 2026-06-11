Nagy ferencvárosi feltámadás, ebben a BL-elődöntőben is ötméteresek döntöttek

Ötméteresek döntöttek

A hirtelen halált az FTC kezdte, de Manhercz gólja után Mandics és Fekete is hibázott. Bár Vámos Márton még betalált, egyetlen Barceloneta-játékos sem rontott, így a katalánok jutottak tovább.

A másik ágon a rekordgyőztes olasz Pro Recco, valamint az Angyal Dánielt és Zalánki Gergőt is foglalkoztató görög Olimpiakosz játszik egymás ellen a későbbi elődöntőben. A bronzmérkőzésre és a fináléra szombaton kerül sor. Az FTC 2022 után lehet ismét harmadik, míg a Barceloneta története második BL-fináléjára készül.

Férfivízilabda BL, elődöntők: