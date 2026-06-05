Varga Zsolt már Los Angelesre gondolva hozott döntést, Zalánki Gergőt is érinti

– A játékosok kiválasztása most is egyetlen célnak van alárendelve, hogy a legjobb tizenhárom utazhasson majd a Los Angeles-i olimpiára – idézi a szövetségi kapitányt a sportági szövetség hivatalos oldala. – Ha valakit pihentetünk most az idősebbek közül, azért tesszük, hogy jövőre a budapesti vb-n és két év múlva még mindig csúcsformában lehessen; ha valakit építünk a fiatalok közül, vagy külön munkát végez, az azért történik, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen el a legfontosabb fázisba, amikor az olimpiai tizenháromról kell döntenünk.

Viszont az az időszak lezárult, amikor még azt néztük, hogy ki jöhet még szóba, ki tud esetleg többet nyújtani, mint amit korábban láttunk tőle – mostantól elsősorban ezekkel a játékosokkal dolgozunk majd.

Varga Zsolt korábban hangsúlyozta: az Eb idején Zalánki kihagyásának is megvolt a maga oka. A Világkupa-selejtezőben Zalánki nélkül szerepelt a csapat, ugyanakkor a szövetségi kapitány már akkor előrevetítette, hogy nyáron az Olimpiakosz játékosa is a keret tagja lesz.

A magyar válogatott július 3. és 5. között hazai felkészülési tornán Hollandia, Szerbia és Grúzia ellen játszik, majd július 12-én utazik Ausztráliába, ott újabb felkészülési tornán játszik a Horvátország elleni július 23-i Világkupa-negyeddöntő előtt.