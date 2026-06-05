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zalánki gergőVarga Zsoltmagyar férfi vízilabda-válogatott

Varga Zsolt már Los Angelesre gondolva hozott döntést, Zalánki Gergőt is érinti

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A magyar férfi-vízilabdaválogatott júliusban Sydney-ben szerepel a Világkupa nyolcas döntőjén. Varga Zsolt szövetségi kapitány bő, 24 fős keretet jelölt ki a tornára, amelynek tagja Zalánki Gergő is, Ausztráliába viszont végül csak 15 pólós utazhat. Zalánki legutóbb a 2024-es párizsi olimpián szerepelt a magyar válogatottban, míg Varga Zsolt már a következő, Los Angeles-i ötkarikás játékokról beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 16:59
Varga Zsolt a 2028-as Los Angeles-i olimpia fényében hirdette ki a magyar vízilabda-válogatott világkupa-keretét, Zalánki Gergő is csapattag Fotó: Mirkó István
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– A játékosok kiválasztása most is egyetlen célnak van alárendelve, hogy a legjobb tizenhárom utazhasson majd a Los Angeles-i olimpiára – idézi a szövetségi kapitányt a sportági szövetség hivatalos oldala. – Ha valakit pihentetünk most az idősebbek közül, azért tesszük, hogy jövőre a budapesti vb-n és két év múlva még mindig csúcsformában lehessen; ha valakit építünk a fiatalok közül, vagy külön munkát végez, az azért történik, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen el a legfontosabb fázisba, amikor az olimpiai tizenháromról kell döntenünk. 

Viszont az az időszak lezárult, amikor még azt néztük, hogy ki jöhet még szóba, ki tud esetleg többet nyújtani, mint amit korábban láttunk tőle – mostantól elsősorban ezekkel a játékosokkal dolgozunk majd.

Varga Zsolt korábban hangsúlyozta: az Eb idején Zalánki kihagyásának is megvolt a maga oka. A Világkupa-selejtezőben Zalánki nélkül szerepelt a csapat, ugyanakkor a szövetségi kapitány már akkor előrevetítette, hogy nyáron az Olimpiakosz játékosa is a keret tagja lesz.

A magyar válogatott július 3. és 5. között hazai felkészülési tornán Hollandia, Szerbia és Grúzia ellen játszik, majd július 12-én utazik Ausztráliába, ott újabb felkészülési tornán játszik a Horvátország elleni július 23-i Világkupa-negyeddöntő előtt.

A magyar vízilabda-válogatott kerete

  • Kapusok : Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC), Vogel Soma (Ferencváros)
  • Mezőnyjátékosok : Burián Gergely (CN Barceloneta – Spanyolország), Dala Máté (Vasas), Ekler Bendegúz (Honvéd), Fekete Gergő (Ferencváros), Jansik Szilárd (Ferencváros), Kovács Péter (BVSC), Leinweber Olivér (RN Savona – Olaszország), Lugosi Csongor (Ferencváros), Manhercz Krisztián (Ferencváros), Nagy Ádám (CN Marseille – Franciaország), Nagy Ákos (Ferencváros), Német Toni (Jadran Split – Horvátország), Simon Henrik (Honvéd), Szalai Péter (Vasas), Szépfalvi Gergely (Honvéd), Tátrai Dávid (BVSC), Varga Vince (Ferencváros), Vigvári Vendel (Ferencváros), Vigvári Vince (CN Barceloneta – Spanyolország), Vismeg Zsombor (Ferencváros), Zalánki Gergő (Olimpiakosz – Görögország)

 

 

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