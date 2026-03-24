Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Varga Zsolt a botrányügyről: bejelentette, lesz-e Zalánki Gergő újra válogatott

Kihirdették a magyar férfi vízilabda-válogatott legfrissebb keretét a Világkupa Divízió I-es tornájára, amelyre április 7. és 12. között kerül sor. Ez az első eset, hogy Varga Zsolt szövetségi kapitány csapatot hirdetett, amióta kitört Zalánki Gergő ügyében a botrány. Az Olimpiakosz világklasszisa ezúttal sem tagja a válogatottnak, de Varga Zsolt konkrétumokat árult el a jövőjéről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 7:34
Zalánki Gergő a botrány után a nyáron visszatérhet a magyar vízilabda-válogatottba Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Varga Zsolt szövetségi kapitány a szokásoktól eltérően nem bő keretet hirdetett az áprilisi divízió I-es tornára, hanem rögtön a 16 fős utazó csapat névsorát tette közzé. Erre a szövetség honlapja szerint azért volt szükség, mert a versenynaptár sűrűsége miatt eleve csak egy edzésre jut idő itthon, aztán még háromra a helyszínen, Alexandropoulisban, és már kezdődik is a Világkupa első köre. Zalánki Gergő nevét hiába kerestük a válogatott névsorában.

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint nyitva áll a válogatott ajtaja Zalánki Gergő (7) előtt
Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint nyitva áll a válogatott ajtaja Zalánki Gergő (7) előtt Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Mint ismert, a világbajnok klasszis nem került be a januári Európa-bajnokságon, Belgrádban ezüstérmes magyar válogatott keretébe, amit a közösségi oldalán kifogásolt, ám Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint inkább gratulálnia kellett volna a csapatnak. Botrány kerekedett a dologból, amiről sokan vélemény formáltak, aztán a nyilvános üzengetés megszűnt, és nem jött újabb információ arról, hogyan áll az ügy.

Most Varga Zsolt tiszta vizet öntött a pohárba Zalánki Gergő ügyében

Zalánki görög klubjában, az Olimpiakoszban kiváló formában játszott az elmúlt időszakban is, a képességei és a teljesítménye alapján aligha kérdőjelezhető meg a helye a válogatottban. Emberi feszültségek húzódnak meg a háttérben, de Varga Zsolt konkrétumokat árult el: Zalánki most nem tagja a válogatottnak, de bejelentette, hogy a nyáron visszatérhet.

A megállapodásunknak megfelelően ismét leültünk az Eb után, megbeszéltünk mindent, a válogatott ajtaja nyitva áll előtte. Ez a torna a fiataloké, nyáron ő is meghívót kap, mint mindenki más, aki a teljesítményével kiérdemli 

– mondta Varga Zsolt a szövetség honlapján Zalánkiról.

A kapitány a belgrádi Európa-bajnokságon remeklő gárdából tizenegy játékost visz Görögországba, a további öt kiválasztott közül Burián Gergely visszatér a tavalyi vb után, Dala Döme, Lugosi Csongor és Szalai Péter végigdolgozta a decemberi felkészülést, míg Német Toni a 2024-es dohai világbajnokság után játszhat ismét hivatalos világversenyen.

Az idei Eb-ezüstérmesek közül ezúttal Angyal Dániel, Batizi Benedek, Kovács Péter és Manhercz Krisztián is kimarad, illetve a balkezesek oldalán a fiatalítás jegyében Zalánki mellett Vámos Márton sem kapott meghívót.

A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete:

Kapusok: Vogel Soma, Csoma Kristóf. Mezőnyjátékosok: Burián Gergely, Dala Döme, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Német Toni, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

