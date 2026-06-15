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Görög Márta ismét kellemetlen helyzetbe került, Magyar Péterék miatt magyarázkodhat

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A Tisza-kormány átalakítaná a közjegyzői rendszert, egyes hatásköröket elvenne, és megszüntetné a közjegyzőségek számának korlátozását. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara azonban attól tart, hogy a tervek tovább terhelnék a bíróságokat és a kormányhivatalokat, veszélybe sodornák a vidéki közjegyzői irodák működését, miközben az államnak is jelentős többletköltséget okoznának. A szakmai szervezet Görög Márta igazságügyi miniszterrel egyeztet, aki az elmúlt hetekben több alkalommal is kellemetlen helyzetbe került Magyar Péterék miatt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 9:44
Borítókép: Görög Márta igazságügyi miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Nem támogatják a hatáskörök elvonását

A MOKK szerint komoly problémákat okozhatna az is, ha egyes közjegyzői feladatokat a bíróságokhoz vagy a kormányhivatalokhoz telepítenének.

Álláspontjuk szerint mindkét intézményrendszer jelentősen leterhelt, ráadásul a hivatalokban nem minden esetben dolgoznak jogi szakvizsgával rendelkező szakemberek. 

Úgy vélik, az államnak jelentős többletköltséget jelentene a feladatok átvétele, az új munkatársak felvétele és képzése, valamint a szükséges infrastruktúra kiépítése.

A kamara a közjegyzőségek számának növelését sem támogatja. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország különböző térségei között jelentős gazdasági különbségek vannak, ezért egyes irodák már most is nehezen tudnak fennmaradni.

Szerintük a közjegyzői helyek számának növelése elsősorban a vidéki irodákat sodorná veszélybe, mivel nem jutna elegendő ügy számukra a működési költségek kitermeléséhez. 

Ha ezek az irodák bezárnának, újabb fontos szolgáltatás tűnne el a kisebb településekről a bankfiókok, posták és üzletek után.

A MOKK arra is figyelmeztetett, hogy a területi illetékesség megszüntetése esetén a közjegyzők várhatóan a gazdaságilag fejlettebb térségekbe költöznének, így egyes vidéki régiókban egyáltalán nem maradna közjegyző. A kamara szerint ez tovább növelné a területi egyenlőtlenségeket és rontaná a vidéken élők esélyegyenlőségét.

Borítókép: Görög Márta igazságügyi miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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