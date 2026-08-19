Zseljko DjokicsNKA Univesitas Pécskosárlabda

Kemény szavak: szégyenről beszélt a bajnokcsapat edzője

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Szégyenről beszélt az NKA Pécs női kosárlabdacsapatának edzője annak kapcsán, hogy a pécsi együttes nem indulhatott el az Euroligában. Zseljko Djokics továbbra sem érti, hogy mindez hogy történhetett meg.

Lantos Gábor
2026. 08. 19. 8:17
Zseljko Djokics sírt, amikor kiderült, hogy a Pécs nem indulhat az Euroligában Fotó: bama.hu
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A pécsiek tehát nem tudnak elindulni ebben a sorozatban, de magyar résztvevője lesz az Euroligának. A tavalyi bajnokság második helyezettje, a DVTK és a bronzérmes Sopron is vállalta az indulást, ennek a két csapatnak viszont selejtezőt kell játszania a főtáblára jutásért. A Sopron hazai pályán egy lengyel vagy egy litván csapat ellen vívhatja ezt ki, a DVTK pedig a cseh Brno vagy a szerb Crevna zvezda ellen kell ezt megtegye. 

A két magyar csapat közül a Sopronnak lesz könnyebb dolga - legalábbis első ránézésre.

Ami még ennél is szomorúbb, s jól jellemzi a jelenkor magyar női kosárlabdázásának helyzetét, hogy a másodikszámú európai sorozatban, az Európa-kupában egyetlen magyar induló sem lesz.

 

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