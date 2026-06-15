RomániaPNLminiszterelnök

A miniszterelnök-jelölt személye darabokra szakíthatja a pártját

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Románia elmúlt néhány napját a bizonytalanság határozta meg. Az első miniszterelnök-jelölt, Eugen Tomac nem alakít kormányt, helyette a köztársasági elnök Adrian Vesteát kérte fel a pozíció betöltésére, viszont erről előzetesen nem egyeztetett a PNL vezetésével. A párt elnöke szerint ezzel a PNL megosztására tettek kísérletet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 9:33
Románia sűrű néhány napon van túl Forrás: AFP
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Veștea úgy fogalmazott, hogy az államfő meghozta a döntését, és a bonyolult helyzet ellenére meggyőződése, hogy képes lesz kezelni a kihívásokat. A kijelölt kormányfő arra is emlékeztetett, hogy nem szeretné, ha megismétlődnének az 1996-os események, amikor a párt darabokra hullott. Meggyőződése szerint a jelenlegi helyzetet higgadtsággal és politikai érettséggel kell kezelni. Mint mondta, nem helyes állandó nyomásgyakorlással és fenyegetésekkel fegyelmet teremteni. Álláspontja szerint a PNL-ben mindig is olyan emberek politizáltak, akik szabadon elmondhatták a véleményüket. 

Románia alkotmánya szerint a miniszterelnök-jelöltnek tíz napon belül kell bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől a kabinet összetételéről és a kormányprogramról. Veștea ugyanakkor közölte, hogy nem kívánja kivárni a határidőt, hanem a lehető leghamarabb a parlament elé járul.

A saját munkamódszerét pragmatikusnak nevezte, hangsúlyozva, hogy nem szereti vesztegetni az időt, és Romániának legfeljebb egy héten belül új kormánya lehet.

A kijelölt miniszterelnök arról is beszámolt, hogy egy előzetes számítás alapján kabinetje megszerezheti a beiktatáshoz szükséges 233 parlamenti szavazatot. Elmondása szerint Nicusor Dan államfő, valamint Eugen Tomac, aki végül visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől hasonló következtetésre jutott. Hozzátette, hogy Tomac esetében éppen a PNL voksai hiányoztak.

 

Borítókép: Románia sűrű néhány napon van túl (Fotó: AFP)

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