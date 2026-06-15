minősítéstiszanngyktermészetes fürdővizektermészetes fürdővízstrand

Van négy fürdőhely idehaza, ahova jobb, ha az idén nem megy strandolni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95 százaléka jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022–2025 közötti időszak adatai alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján értékelte a hazai természetes fürdővizek minőségét. A strandok minősítése az európai uniós követelményeknek megfelelően négy év teljes adatsora alapján készült.

Magyar Nemzet
Forrás: NNGYK2026. 06. 15. 9:07
mysterious
illuszráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vízminőségi kategóriákba nem besorolható 21 üzemelő fürdőhely többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges négyéves adatsorral, de a víz minőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A 2025. évi szezonban öt új fürdőhely létesült.

A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják: a fürdési idény előtt egyszer, majd a szezon során havonta legalább egy alkalommal mintát vesznek. A laboratóriumi vizsgálatok mellett a szakemberek a helyszínen ellenőrzik az esetleges látható szennyeződéseket, valamint figyelemmel kísérik a vízvirágzás kialakulásának jeleit is. Az egyre melegebb nyarak következtében a sekélyebb állóvizekben gyakrabban fordulhat elő a cianobaktériumok tömeges elszaporodása.

A természetes fürdővizek minősítése a szennyvíz eredetű baktériumok előfordulása alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. A kiváló és jó minősítésű fürdővizek esetében a szennyeződés kockázata rendkívül alacsony, míg a kifogásolt minősítésű helyszíneken gyakrabban fordulhatnak elő olyan vízminőségi problémák, amelyek növelik az egészségügyi kockázatokat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nem ellenőrzött vagy kifogásolt vízminőségű helyszíneken nagyobb a gyomor-bélrendszeri megbetegedések, valamint a szem- és fülgyulladások kialakulásának kockázata. A kifogásolt vízminőségű helyek az NNGYK összesítése szerint a Nádastó Park, a Maros Kalandpark, a Deseda strand és a Fadd-Dombori II.

Az NNGYK honlapján egy térképen is megnézheti, hogy hova érdemes menni strandolni és hova nem. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekmagyarország

Ha elüt a villamos

Bogár László avatarja

Aligha láthatjuk másnak a kegyelmi ügyet, mint egy a globális térből szervezett és a lokális belső elitek által aktívan és lelkesen támogatott professzionálisan szervezett összeesküvésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu