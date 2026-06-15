Van négy fürdőhely idehaza, ahova jobb, ha az idén nem megy strandolni

A vízminőségi kategóriákba nem besorolható 21 üzemelő fürdőhely többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges négyéves adatsorral, de a víz minőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A 2025. évi szezonban öt új fürdőhely létesült.

A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják: a fürdési idény előtt egyszer, majd a szezon során havonta legalább egy alkalommal mintát vesznek. A laboratóriumi vizsgálatok mellett a szakemberek a helyszínen ellenőrzik az esetleges látható szennyeződéseket, valamint figyelemmel kísérik a vízvirágzás kialakulásának jeleit is. Az egyre melegebb nyarak következtében a sekélyebb állóvizekben gyakrabban fordulhat elő a cianobaktériumok tömeges elszaporodása.