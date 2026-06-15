Egyszerűen megőrültek a 7-1 után a németek, Ecuador a saját fejét veri a falba
Németország egy része és a német válogatottnak drukkoló tömegek máris azt gondolják: itt van az ötödik világbajnoki cím megszerzésének lehetősége. Hogy ezt mire alapozzák, az jó kérdés, mert a Curacao elleni 7-1-es győzelemből sok következtetést nem érdemes levonni. Németország tehát megérkezett, Európa pedig lassan megérkezik a vb-re, a németek mellett a svédek is fölényes győzelmet arattak. Itt a Rapid sport vb-különkiadása.
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