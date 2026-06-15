BL-győztesként érkezik Magyarországra a kollégáját megelőző „buszsofőr"
A férfikézilabda Bajnokok Ligája vasárnap esti döntőjét a spanyol Barcelona 37-34-re nyerte meg a német Füchse Berlin ellen. Bár a rekordgyőztestől Domen Makuc lett a kölni négyes döntő legértékesebb játékosa, a németek a Veszprémbe igazoló Emil Nielsen védéseit nevezték meg fő különbségnek.
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