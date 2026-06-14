Felemelő gesztus, a német sztárcsapat magyar szavakkal búcsúztatta Imre Bencét
Imre Bence nem akármilyen búcsúztatásban részesült a THW Kiel kézilabdacsapatánál. A magyar válogatott kulcsembere két év után hazatér Németországból, és a magyar bajnok Veszprém játékosaként folytatja a pályafutását, a német klub pedig a hivatalos felületein magyar szavakkal köszönte meg neki a több mint háromszáz gólját a klub színeiben.
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