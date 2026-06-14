Botrányos menesztések, leleplező hangfelvételek – politikai bosszúhadjárat söpör végig a közigazgatásban

A kormány azt is tudatta, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt években tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, de szerintük voltak olyanok is, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak az előző kormánynak. Ezzel indokolták az átvilágítások szükségességét, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai-hatalmi kiszolgálás.

Célként egy olyan közigazgatás felépítését jelölték meg, amely a közjót és a magyar embereket szolgálja.

Néhány nappal később néhány elbocsátott munkatárs a sajtóhoz fordult. Elmondták: közös megegyezéssel bontották fel a szerződésüket, és cáfolták, hogy politikai munkát végeztek volna a minisztériumban. Azt is hozzátették, hogy nem is a Fideszre szavaztak, így értetlenül állnak a kirúgásuk előtt.

A botrány kirobbanása után Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára elismerte, hogy valóban történnek elbocsátások a tárcánál, és közölte:

a kormányváltás utáni átvilágítást követően 45 kormánytisztviselővel bontják fel a munkaszerződést a külügy intézményi átalakítása keretében.

Azt is megerősítette, hogy az érintettek munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntetnék meg. Velkey szerint a tárca több mint ezerfős állományából Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter néhány tucat közvetlen munkatársáról van szó. Ezt viszont az érintettek a Telexnek cáfolták, azt mondták: adminisztratív munkát végeztek, nem vettek részt a politikai döntésekben.