Merész, új külsőt kapott a Hyundai Tucson új nemzedéke

Fotó: Hyundai

Egyelőre nem közölt részleteket a Hyundai az új Tucson hajtásláncairól; a jelenlegi nemzedékhez háromféle hibrid hajtás és többféle belső égésű motor is elérhető volt 116-tól 230 lóerőig. Várhatóan a dízelmotor kikerül a kínálatból, a helyére talán egy tisztán elektromos változat érkezhet.

