Egyelőre nem közölt részleteket a Hyundai az új Tucson hajtásláncairól; a jelenlegi nemzedékhez háromféle hibrid hajtás és többféle belső égésű motor is elérhető volt 116-tól 230 lóerőig. Várhatóan a dízelmotor kikerül a kínálatból, a helyére talán egy tisztán elektromos változat érkezhet.
Merész, új külsőt kapott a Hyundai Tucson új nemzedéke
A koreai autógyártó legnépszerűbb modelljének ötödik generációja új szintre emeli a sci-fibe hajló, robotzsarus formavilágot.
Egyelőre nem közölt részleteket a Hyundai az új Tucson hajtásláncairól; a jelenlegi nemzedékhez háromféle hibrid hajtás és többféle belső égésű motor is elérhető volt 116-tól 230 lóerőig. Várhatóan a dízelmotor kikerül a kínálatból, a helyére talán egy tisztán elektromos változat érkezhet.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!