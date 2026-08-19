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Merész, új külsőt kapott a Hyundai Tucson új nemzedéke

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A koreai autógyártó legnépszerűbb modelljének ötödik generációja új szintre emeli a sci-fibe hajló, robotzsarus formavilágot.

2026. 08. 19. 16:48
Hyundai Tucson
Forrás: Hyundai
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Hyundai Tucson
Fotó: Hyundai

Egyelőre nem közölt részleteket a Hyundai az új Tucson hajtásláncairól; a jelenlegi nemzedékhez háromféle hibrid hajtás és többféle belső égésű motor is elérhető volt 116-tól 230 lóerőig. Várhatóan a dízelmotor kikerül a kínálatból, a helyére talán egy tisztán elektromos változat érkezhet.
 

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