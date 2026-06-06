Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Újabb minisztériumban jöhetnek elbocsátások
Állománygyűlést tartott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetője. Tarr Zoltán a munkatársai előtt még kedves, partnerséget ígérő politikusként szólalt meg, a közösségi médiában viszont már arról beszélt, hogy nem lát mindenkit szívesen az általa irányított intézményben.
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