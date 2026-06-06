Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Skrabski Fruzsina: A Tisza a sajtóján keresztül megkezdte a civilek vegzálását
Skrabski Fruzsina filmrendező, újságíró tudatta: a Kontroll célkeresztbe vette a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványt, amikor bejelentette, hogy felszólal a demokrácia melletti tüntetésen. Magyar Péter testvérének lapja arról kérdezte a civil vezetőt, mire költötték el a Moltól kapott pénzt 2023-ban.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!