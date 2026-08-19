Valter Attila egyszerre kapott nagy esélyt és kemény üzenetet a csapatától

Valter Attila nemcsak a Vueltán, hanem Grand Touron is először indul a 2024-es spanyol körverseny óta.

Tadej Pogacar a triplázásért indul a Vuelta a Espanán

A Vuelta szombaton rövid időfutammal kezdődik Monacóban, majd Franciaországot is érinti a mezőny, a negyedik szakaszt pedig Andorrában rendezik, ahol Valter Attila a legtöbbet edz – ezzel messze nincs egyedül a profi kerékpárosok között.

Az összetett toronymagas favoritja a szlovén Tadej Pogacar, aki a Tour de France fölényes megnyerése után úgy döntött, hogy elindul a spanyol körversenyen is. Már az is meglepő lenne, ha bárki megszorongatná Pogacart, akinek a Tour de France-t ötször, a Giro d’Italiát egyszer nyerte meg pályafutása során, s most a harmadik háromhetessel teljessé tenné a triplát, ahogy az néhány hónapja Jonas Vingegaard-nak is sikerült.