Valter AttilaVuelta EspanaPello BilbaoTadej Pogacarkerékpár

Valter Attila egyszerre kapott nagy esélyt és kemény üzenetet a csapatától

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Szombaton Monacóban, rövid időfutammal kezdődik a spanyol kerékpáros-körverseny, a Vuelta a Espana. Három nappal az év utolsó háromhetesének rajtja előtt a Bahrain–Victorious nyilvánosságra hozta keretét, s ebben helyet kapott Valter Attila is. A magyar kerékpárosról nyilatkozott Franco Pellizotti sportigazgató, aki nem rejtette véka alá, hogy Valter Attila eddig nem azt hozta idén, amit új csapata várt tőle. A Vuelta során Valter segítő lesz, a spanyol körverseny toronymagas favoritja Tadej Pogacar, aki csak a Tour de France megnyerése után döntötte el, hogy indul a Vueltán is.

Koczó Dávid
2026. 08. 19. 16:12
Valter Attila a Tour de France-ról lemaradt, a Bahrain–Victorious Vuelta a Espana-keretébe viszont bekerült a magyar kerékpáros Fotó: NorthFoto/LaPresse via ZUMA Press/Marco Alpozzi
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Valter Attila nemcsak a Vueltán, hanem Grand Touron is először indul a 2024-es spanyol körverseny óta.

Tadej Pogacar a triplázásért indul a Vuelta a Espanán

A Vuelta szombaton rövid időfutammal kezdődik Monacóban, majd Franciaországot is érinti a mezőny, a negyedik szakaszt pedig Andorrában rendezik, ahol Valter Attila a legtöbbet edz – ezzel messze nincs egyedül a profi kerékpárosok között.

Az összetett toronymagas favoritja a szlovén Tadej Pogacar, aki a Tour de France fölényes megnyerése után úgy döntött, hogy elindul a spanyol körversenyen is. Már az is meglepő lenne, ha bárki megszorongatná Pogacart, akinek a Tour de France-t ötször, a Giro d’Italiát egyszer nyerte meg pályafutása során, s most a harmadik háromhetessel teljessé tenné a triplát, ahogy az néhány hónapja Jonas Vingegaard-nak is sikerült.

 

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