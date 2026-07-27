Párizsi hős, aki előtt még Pogacar is fejet hajtott

Philipsen ráadásul nem a saját második helyét ünnepelte, hanem csapattársa győzelmének örült. Az Alpecin-Premier Tech így kettős sikert aratott a Champs-Élysées-n, Van der Poel pedig két szakaszgyőzelemmel zárta a Tourt.

Jasper Philipsen gratulált kimerült csapattársának. Fotó: Belga Mag via AFP/Luca Bettini

Pogacar még az utolsó napon sem elégedett meg az ünnepléssel

A zárószakasz egyben tökéletesen megmutatta Pogacar versenyzői nagyságát. Az összetett győzelme már rég nem forgott veszélyben, a montmartre-i körök előtt ráadásul rögzítették az időeredményeket, a szlovén azonban így sem maradt a mezőnyben ünnepelni. Többször támadott, majd Van der Poellal megpróbálta megnyerni a szakaszt is.

Ez jellemezte az egész Tourját: nem pusztán ellenőrizte a versenyt, hanem ahol lehetett, kezdeményezett. Öt szakaszt nyert, összesen már 26 Tour-etapsikernél jár, és 6 perc 26 másodperccel előzte meg Remco Evenepoelt. A harmadik helyen csapattársa, Isaac del Toro végzett.

Pogacar 27 évesen az ötödik Tour-győzelmét szerezte meg, ezzel beérte Jacques Anquetilt, Eddy Merckxet, Bernard Hinault-t és Miguel Induraint. Ugyanakkor igyekezett távol tartani magát a történelmi összehasonlításoktól, és elsősorban az aktuális sikerét akarta megélni.

Most csak élvezni akarom, hogy megnyertem a Tourt. Hogy ez az ötödik vagy az első, az nem számít. Hihetetlen érzés sárga trikóban célba érni Párizsban

– mondta. Hozzátette, egyelőre nem érdekli az „ötösök klubja”, haza szeretne térni, pihenni, és élvezni az élet apró dolgait.

A dobogón családjának, párjának, Urska Zigartnak, szüleinek, csapattársainak és a szurkolóknak mondott köszönetet. Úgy fogalmazott, nélkülük nem állhatna immár ötödször a párizsi dobogó legfelső fokán.

Már csak a történelem lehet Tadej Pogacar ellenfele?

Pogacar fölényének megítélésében fontos körülmény, hogy legnagyobb előzetes riválisa, Jonas Vingegaard a 15. szakaszon bukás miatt kiesett. A szlovén sajnálkozott ellenfele búcsúja miatt, és azt mondta, reméli, a következő Touron ismét teljes erővel küzdhetnek egymással.