kerékpárTadej PogacarTour de FranceMathieu van der Poel

Párizsi hős, aki előtt még Pogacar is fejet hajtott

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Drámai versennyel zárult vasárnap este a Tour de France. Mathieu van der Poel az utolsó métereken őrizte meg minimális előnyét az üldözőkkel szemben, miközben Tadej Pogacar ötödször nyerte meg a francia országúti kerékpáros-körversenyt. A párizsi befutó egyszerre szólt a holland hőstettéről és a három héten át domináló szlovén történelmi sikeréről.

Novák Miklós
2026. 07. 27. 10:34
Tadej Pogacar és Mathieu van der Poel közül utóbbi bírta végig az utolsó etapot Fotó: Hans Lucas via AFP/Jean-Christophe Chartre
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Philipsen ráadásul nem a saját második helyét ünnepelte, hanem csapattársa győzelmének örült. Az Alpecin-Premier Tech így kettős sikert aratott a Champs-Élysées-n, Van der Poel pedig két szakaszgyőzelemmel zárta a Tourt.

Jasper Philipsen gratulált kimerült csapattársának
Jasper Philipsen gratulált kimerült csapattársának. Fotó: Belga Mag via AFP/Luca Bettini

Pogacar még az utolsó napon sem elégedett meg az ünnepléssel

A zárószakasz egyben tökéletesen megmutatta Pogacar versenyzői nagyságát. Az összetett győzelme már rég nem forgott veszélyben, a montmartre-i körök előtt ráadásul rögzítették az időeredményeket, a szlovén azonban így sem maradt a mezőnyben ünnepelni. Többször támadott, majd Van der Poellal megpróbálta megnyerni a szakaszt is.

Ez jellemezte az egész Tourját: nem pusztán ellenőrizte a versenyt, hanem ahol lehetett, kezdeményezett. Öt szakaszt nyert, összesen már 26 Tour-etapsikernél jár, és 6 perc 26 másodperccel előzte meg Remco Evenepoelt. A harmadik helyen csapattársa, Isaac del Toro végzett.

Pogacar 27 évesen az ötödik Tour-győzelmét szerezte meg, ezzel beérte Jacques Anquetilt, Eddy Merckxet, Bernard Hinault-t és Miguel Induraint. Ugyanakkor igyekezett távol tartani magát a történelmi összehasonlításoktól, és elsősorban az aktuális sikerét akarta megélni.

Most csak élvezni akarom, hogy megnyertem a Tourt. Hogy ez az ötödik vagy az első, az nem számít. Hihetetlen érzés sárga trikóban célba érni Párizsban

mondta. Hozzátette, egyelőre nem érdekli az „ötösök klubja”, haza szeretne térni, pihenni, és élvezni az élet apró dolgait.

A dobogón családjának, párjának, Urska Zigartnak, szüleinek, csapattársainak és a szurkolóknak mondott köszönetet. Úgy fogalmazott, nélkülük nem állhatna immár ötödször a párizsi dobogó legfelső fokán.

Már csak a történelem lehet Tadej Pogacar ellenfele?

Pogacar fölényének megítélésében fontos körülmény, hogy legnagyobb előzetes riválisa, Jonas Vingegaard a 15. szakaszon bukás miatt kiesett. A szlovén sajnálkozott ellenfele búcsúja miatt, és azt mondta, reméli, a következő Touron ismét teljes erővel küzdhetnek egymással.

Ettől függetlenül Pogacar már Vingegaard kiesése előtt is kézben tartotta a versenyt. A Tourmalet-n indított támadásával megszerezte a sárga trikót, az Alpokban tovább növelte az előnyét, az Alpe d’Huezen pedig pályafutása során először győzött. Az utolsó héten sem mutatott komoly gyengeséget, és nemcsak saját sikeréért, hanem Del Toro dobogós helyéért is dolgozott.

Általános vélemény, hogy Pogacar Eddy Merckx eredményeit is túlszárnyalhatja. 

Merckx maga is úgy véli, Pogacar nem fog megelégedni az ötös holtversennyel, és hamarosan egyedüli csúcstartó lehet.

A párizsi hajrá ugyanakkor azt is megmutatta, hogy Pogacar sem verhetetlen minden terepen és minden helyzetben. Ahogyan az idei Párizs–Roubaix végén Wout van Aert hajrázta le a szlovént a velodromban, úgy Párizsban Van der Poel tudott még egyszer újítani, amikor Pogacar ereje már elfogyott.

Ez azonban inkább emberibbé tette Pogacar Tourját, mintsem megkérdőjelezte a dominanciáját.

 

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