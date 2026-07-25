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Súlyos baleset a részegen csapkodó nézők miatt, a megijedt Pogacar mégis dicsért

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A Tour de France országúti kerékpáros-körverseny 19. szakaszán Tadej Pogacar újabb győzelmet aratott, mégis csapata egyik autója került főszerepbe. Az UAE kocsijának ugyanis az Alpe d’Huezen hirtelen fékeznie kellett, ez pedig Einer Rubio súlyos balesetéhez vezetett. Többen is megszólaltak a legendás hegyen összegyűlt szurkolókról, néhányan nem érezték biztonságban magukat a Tour de France mezőnyéből.

Wiszt Péter
2026. 07. 25. 8:04
Tadej Pogacar nagy tömeg közepette nyert az Alpe d'Huezen Fotó: AFP/Loic Venance
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Szombaton következik a királyetap, a 170,9 kilométeres táv rajtjának Le Bourg-d’Oisans ad otthont, az 5450 méter szintemelkedésű szakasz Alpe d’Huez településen zárul. A mezőny vasárnap a párizsi körözés és a Montmartre megmászása után ér célba a Champs-Élysées-n.

 

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