Tadej PogacarLance ArmstrongTour de France

Lance Armstrong beszólt Tadej Pogacarnak, a Tour de France éllovasa válaszolt

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Tadej Pogacar magabiztosan halad az ötödik Tour de France-sikere felé, ezzel beállítaná a rekordot. Igaz, Lance Armstrong ezzel nem ért egyet. Az amerikai kerekes hétszer nyerte el a sárga trikót, ám később valamennyi sikerétől megfosztották doppingvétség miatt. Pogacar reagált Armstrong szavaira.

Koczó Dávid
2026. 07. 18. 11:21
Tadej Pogacar jó úton afelé, hogy ötödször is rajt feszüljön a sárga trikó a Tour de France eredményhirdetésén is, Lance Armstrong szerint ezzel még nem lenne rekorder Fotó: NurPhoto via AFP/Gautier Demouveaux
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Armstrong a bukása után háttérbe vonult, de 2017-ben indított podcastjával újra a kerékpársport állandó szereplője lett. A tapasztalata vitatathatatlanul ad hitelességet a szavainak, ha a verseny alakulását elemzi, a sikerei felemlegetése viszont aligha tartozik ebbe a kategóriába.

Pogacar reagált Armstrong szavaira

Tadej Pogacarnak tehát bőven lett volna muníciója Armstronggal szemben, amikor reakcióra kérték. A szlovén kerekes ugyanakkor visszafogott maradt, talán azt is belátva: neki egyáltalán nem fűződik érdeke ahhoz, hogy egy esetleges elhúzódó szópárbajn kizökkentse a végső siker felé tartó úton.

– Nincs igazán mondanivalóm. Nem a rekordokra hajtok, egyszerűen csak a sárga trikóban akarom befejezni a Tour de France-t Párizsban, erre fókuszálok – zárta rövidre a témát Pogacar.

Ki kaphatta volna meg Lance Armstrong Tour de France-győzelmeit?

  • Jan Ullrich háromszor (2000, 2001, 2003) is második lett Armstrong mögött, a 2005-ös harmadik helyét a német sem tarthatta meg, az 1997-es végső sikerét viszont annak ellenére igen, hogy pályafutása lezárása után elismerte, azt is dopping segítségével szerezte
  • Alex Zülle 1999-ben úgy lett második Armstrong mögött, hogy éppen csak visszatért a doppingeltiltásából
  • Joseba Beloki (2002) a legtisztább név a sorban, bár a spanyol doppingdoktorral, Emiliano Fuentesszel őt is összefüggésbe hozták, ellene közvetlen bizonyítékot sosem találtak
  • Andreas Klöden (2004) a másik, aki tiszta versenyzőként hirdeti magát, ennek némileg ellentmond a 2009-es vádalku, amivel lezárt egy ellene doppingügyben folyó ügyet
  • Ivan Basso a 2005-ös másodikként és friss Giro-győztesként a Tour de France esélyese lett volna, ha nem zárják ki már a verseny előtt doppingvétség miatt

 

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