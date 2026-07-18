Lance Armstrong beszólt Tadej Pogacarnak, a Tour de France éllovasa válaszolt

Armstrong a bukása után háttérbe vonult, de 2017-ben indított podcastjával újra a kerékpársport állandó szereplője lett. A tapasztalata vitatathatatlanul ad hitelességet a szavainak, ha a verseny alakulását elemzi, a sikerei felemlegetése viszont aligha tartozik ebbe a kategóriába.

Pogacar reagált Armstrong szavaira

Tadej Pogacarnak tehát bőven lett volna muníciója Armstronggal szemben, amikor reakcióra kérték. A szlovén kerekes ugyanakkor visszafogott maradt, talán azt is belátva: neki egyáltalán nem fűződik érdeke ahhoz, hogy egy esetleges elhúzódó szópárbajn kizökkentse a végső siker felé tartó úton.

– Nincs igazán mondanivalóm. Nem a rekordokra hajtok, egyszerűen csak a sárga trikóban akarom befejezni a Tour de France-t Párizsban, erre fókuszálok – zárta rövidre a témát Pogacar.