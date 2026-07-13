Tour de FranceTadej Pogacarhőség

Kiborult Tadej Pogacar, ez így nem mehet tovább

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Bár a Tour de France versenyzőinek vasárnap az eredetiekhez képest rövidebb szakaszt kellett teljesíteniük, a borzalmas hőség ezúttal sem kegyelmezett meg a világ legjobb országúti kerékpárosainak. A szlovén Tadej Pogacar, aki eddig négyszer nyerte meg a Tour de France-ot nem bírta tovább és éles kirohanást intézett a versenynaptár, valamint a szervezők ellen.

Magyar Nemzet
2026. 07. 13. 8:17
Tadej Pogacar az embertelen hőségben Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Forrás: AFP
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A Tour versenyigazgatója, Christian Prudhomme elmondta, hogy logisztikai okokból nem lett volna lehetséges korábban rajtolni az usseli szakaszon. Szerinte a hajnali ötös indulás a tévétársaságok miatt is lehetetlen. 

 

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