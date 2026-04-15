Pokolból jutott vissza a mennybe, itt elhunyt csapattársát sem feledte

Nem Tadej Pogacar vagy Mathieu van der Poel sikerét hozta vasárnap az Észak Pokla, vagyis a Párizs–Roubaix országúti kerékpáros egynapos klasszikus viadal. A szlovén világbajnokot kétfős sprintben lehajrázta Wout van Aert, így a Visma–Lease a Bike versenyzője meggátolta Pogacart abban, hogy a Monumentumok mindegyikét megnyerje. A belga kerékpáros két éven át tartó gyengébb szereplés után, 31 évesen tudott ismét visszajutni a csúcsra.

Wiszt Péter
2026. 04. 15. 5:40
Wout van Aert lett a 2026-os Párizs–Roubaix győztese Fotó: AFP/Etienne Garnier
Az Észak Pokla néven is ismert franciaországi viadal az év harmadik egynapos klasszikus versenye volt, és miután a Monumentumok elmúlt négy kiírásának mindegyikét (2025-ös Liége–Bastogne–Liége, 2025-ös lombardiai körverseny, 2026-os Milánó–Sanremo, 2026-os flandriai körverseny) Tadej Pogacar nyerte, a szlovén világbajnok egy lépésre volt attól, hogy a történelemben első kerékpárosként az összesnek egyszerre legyen címvédője. A 258 kilométeres, 30 kockaköves szektort is tartalmazó Párizs–Roubaix-n a legtöbb esélyesnek akadtak technikai problémái, az előző három kiírás győzteseként Mathieu van der Poel nem is tudott visszazárkózni a gondjai után. Végül Pogacarral csak Wout van Aert tudta tartani a tempót, de őt a végéig sem tudta lehagyni, és a 31 éves belga Visma-versenyző a velodromban le is sprintelte az UAE kerékpárosát. Tadej Pogacar immáron sorozatban a tizedik klasszikusán lett dobogós, összességében pedig az elmúlt harminckét mezőnyversenyéből harmincszor zárt a legjobb három között, ám a Vuelta és az olimpia mellett a Párizs–Roubaix címe továbbra is hiányzik neki. Van Aert pedig megnyerte minden idők legnagyobb átlagsebességű (48,9 km/óra) klasszikusát, és visszatért a csúcsra.

Wout van Aert Tadej Pogacar előtt nyerte meg a 2026-os Párizs–Roubaix országúti kerékpáros egynapos klasszikus versenyt, az Észak Poklát. Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs

Wout van Aert sikerekben gazdag pályafutása

Ahogyan a jelenlegi mezőnyből többen, Wout van Aert is terepkerékpárosként kezdte a pályafutását, ráadásul nem is akármilyen eredményekkel, hiszen 2016 és 2018 között sorozatban háromszor lett a cyclocross világbajnoka, emellett pedig már öt ezüstérme is van ezen (általa azóta is űzött) szakág vébéiről. 2018-tól kezdve ezzel párhuzamosan egyre inkább elindult az országúti versenyeken is, a tehetségére pedig felfigyelt az akkor Jumbo–Visma nevet viselő csapat, amely 2019 márciusától szerződést kötött vele. 

Szinte példátlan módon hegyi segítőként, sprinterként és időfutammenőként is kiválóan tudott szerepelni, a kiváló csapatember sokoldalúsága pedig számos sikerhez segítette a Vismát.

A 2019-es Tour de France-on szakaszt nyert, majd egy súlyos bukás miatt fel kellett adnia a versenyt – mint később elárulta, kis híján a karrierje végét jelentette az a baleset. Nem így lett, ezután pedig 2020-ban a Strade Bianche, majd a Milánó–Sanremo is az ő elsőségével zárult. 

A Monumentumok közül vasárnapig a 2020-as Milánó–Sanremo volt Van Aert egyetlen sikere Fotó: AFP/Marco Bertorello

2021 még sikeresebb éve lett: a Gent–Wevelgem és az Amstel Gold Race megnyerése után a Touron sprintben, időfutamon és a Mont Ventoux hegy kétszeri megmászását tartalmazó napon is nyert egy-egy szakaszt, hogy aztán olimpiai és világbajnoki ezüstérmet is szerezzen.

Van Aert 2022-ben is nyert egynaposokat, valamint három Tour de France-etapot, a háromhetes körversenyen pedig viselte a sárga trikót, és megnyerte a gyorsasági pontversenyt is. 

A 2023-as év vb- és Eb-érmet is hozott a belga kerékpárosnak, emellett címet védett az E3 Saxo Classicon, a Tour-szakaszgyőzelem viszont elmaradt, részben azért, mert a versenyt menet közben feladta a második gyermeke születése miatt.

2024 márciusában aztán jött a fordulat. Miután az év elején három belgiumi egynaposon is dobogós lett, a Dwars door Vlaanderen nevű viadalon a kulcscsontját és több bordáját is eltörte. A súlyos sérülésre ráment a tavasza, és a sikeres Tour de France-szereplése is – ezeket később olimpiai bronzéremmel és három Vuelta-szakaszgyőzelemmel kompenzálta, bár végül egy újabb bukással járó térdsérülés (aminek máig látszik a nyoma a lábán) miatt fel kellett adnia az eddigi egyetlen spanyolországi háromhetesét.

A Visma belga kerékpárosa két gyengébb év után csúcsra ért

A sérülések látszólag óvatosabbá tették a visszafogottabb teljesítménnyel folytató Wout van Aertot, aki 2024 végén pályafutása végéig szóló szerződést írt alá a Visma–Lease a Bike-kal. A belgát 2025-ben vírusos fertőzés is hátráltatta, és bár ebben az évben teljesítette az eddigi legtöbb (65) versenynapot karrierje során, egyben ez az esztendő hozta a legkevesebb sikert is neki. Nem szabad elfelejteni, hogy a két győzelme a Giro d’Italia és a Tour de France egy-egy szakaszán történt, ráadásul fontos szerepe volt Simon Yates Giro-elsőségében, és 2005 óta elsőként tudta szökésből megnyerni a Tour utolsó etapját. 

Az viszont aligha kérdéses, hogy a korábbi években látott csúcshoz képest Van Aert 2025-ben Van der Poel, Pogacar, Remco Evenepoel és Jonas Vingegaard árnyékába került. 

Aztán az új év sem indult jobban, hiszen január 2-án egy hazai terepkerékpáros-versenyen eltörte a bokáját. 

Ilyen körülmények között próbált 2026 elején visszatérnie az országúti elitbe. Sikerrel tette. A Strade Bianchéval és a Tirreno–Adriaticóval hangolt a tavaszra, és az elmúlt egy hónapban a Monumentumok mindegyikén és a Dwars door Vlaanderenen is az első négyben végzett. Ennek a formának a tetőzését mutatta be vasárnap a velodromban.

A 2020-as Milánó–Sanremo megnyerése óta az idei Párizs–Roubaix volt Wout van Aert 15. egynapos klasszikusa, és noha mindegyiken (!) a legjobb nyolc között zárt, először az Észak Poklában tudott győzni. A családapa kitartása kifizetődött.

Michael Goolaerts miatt is nagyon akart győzni vasárnap
Michael Goolaerts miatt is nagyon akart győzni vasárnap Fotó: AFP/Anne Christine Poujoulat

Michael Goolaerts emlékére

A célba érés után potyogtak Wout van Aert könnyei. Eleinte azt lehetett hinni, hogy örömében, de később a nyilatkozatából kiderült, hogy nem feltétlenül a sikerét könnyezte meg: – Ez a világot jelenti nekem, az itteni 2018-as debütálásom óta ezt akartam elérni. 

Azon a versenyen elvesztettem csapattársamat, Michael Goolaertst, azóta pedig az volt a célom, hogy visszajöjjek, és az égre mutatva ünnepelhessek

– mondta a Párizs–Roubaix győztese, aki a vasárnapi elsőségét a nyolc évvel ezelőtti viadal közben 23 évesen szívrohamban elhunyt Goolaertsnak, a családjának, valamint egykori csapatának, a Vérandas Willems–Crelannak ajánlotta. Hozzátette: nincs annál szebb az Észak Pokla végén, mint amikor a világbajnok ellen sprintelhet, ezt álmaiban már sokszor átélte. – A hozzám közel állók tudják, honnan kellett összeszednem magam, de sikerült. Ez a győzelem életem munkája – nyilatkozta az álomból felébredni alig képes belga kerékpáros, akinek a sikere miatt főnöke és csapattársai is nagyon tudtak örülni.

Van Aert idén részt tervez venni montréali világbajnokság előtt a Tour de France-on és a Vueltán is, és ha megőrzi a formáját, akkor a háromhetesek során eddig begyűjtött szakaszgyőzelmeinek számát (14) jócskán növelheti. Nem mellesleg pedig csapattársának, Vingegaard-nak is komoly segítséget jelenthet Pogacar ellen.

Párizs–Roubaix, férfiverseny, 258 km:

  1. Wout van Aert (belga, Visma–Lease a Bike) 5:16:52 óra
  2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates–XRG) azonos idő
  3. Jasper Stuyven (belga, Soudal Quick-Step) 13 másodperc hátrány

 

