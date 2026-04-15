Pokolból jutott vissza a mennybe, itt elhunyt csapattársát sem feledte

Az Észak Pokla néven is ismert franciaországi viadal az év harmadik egynapos klasszikus versenye volt, és miután a Monumentumok elmúlt négy kiírásának mindegyikét (2025-ös Liége–Bastogne–Liége, 2025-ös lombardiai körverseny, 2026-os Milánó–Sanremo, 2026-os flandriai körverseny) Tadej Pogacar nyerte, a szlovén világbajnok egy lépésre volt attól, hogy a történelemben első kerékpárosként az összesnek egyszerre legyen címvédője. A 258 kilométeres, 30 kockaköves szektort is tartalmazó Párizs–Roubaix-n a legtöbb esélyesnek akadtak technikai problémái, az előző három kiírás győzteseként Mathieu van der Poel nem is tudott visszazárkózni a gondjai után. Végül Pogacarral csak Wout van Aert tudta tartani a tempót, de őt a végéig sem tudta lehagyni, és a 31 éves belga Visma-versenyző a velodromban le is sprintelte az UAE kerékpárosát. Tadej Pogacar immáron sorozatban a tizedik klasszikusán lett dobogós, összességében pedig az elmúlt harminckét mezőnyversenyéből harmincszor zárt a legjobb három között, ám a Vuelta és az olimpia mellett a Párizs–Roubaix címe továbbra is hiányzik neki. Van Aert pedig megnyerte minden idők legnagyobb átlagsebességű (48,9 km/óra) klasszikusát, és visszatért a csúcsra.

Wout van Aert Tadej Pogacar előtt nyerte meg a 2026-os Párizs–Roubaix országúti kerékpáros egynapos klasszikus versenyt, az Észak Poklát. Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs

Wout van Aert sikerekben gazdag pályafutása

Ahogyan a jelenlegi mezőnyből többen, Wout van Aert is terepkerékpárosként kezdte a pályafutását, ráadásul nem is akármilyen eredményekkel, hiszen 2016 és 2018 között sorozatban háromszor lett a cyclocross világbajnoka, emellett pedig már öt ezüstérme is van ezen (általa azóta is űzött) szakág vébéiről. 2018-tól kezdve ezzel párhuzamosan egyre inkább elindult az országúti versenyeken is, a tehetségére pedig felfigyelt az akkor Jumbo–Visma nevet viselő csapat, amely 2019 márciusától szerződést kötött vele.

Szinte példátlan módon hegyi segítőként, sprinterként és időfutammenőként is kiválóan tudott szerepelni, a kiváló csapatember sokoldalúsága pedig számos sikerhez segítette a Vismát.

A 2019-es Tour de France-on szakaszt nyert, majd egy súlyos bukás miatt fel kellett adnia a versenyt – mint később elárulta, kis híján a karrierje végét jelentette az a baleset. Nem így lett, ezután pedig 2020-ban a Strade Bianche, majd a Milánó–Sanremo is az ő elsőségével zárult.