A 41 éves spanyol sikere után Pogacar a Tour de France végét nem bírta

A 112. Tour de France vasárnap a Mantes-la-Ville és a párizsi Champs-Élysées közötti 132,3 kilométeres szakasszal zárult, a hajrában a tavalyi párizsi olimpia útvonalában is szerephez jutott Montmartre háromszori megmászásával. Noha a szokásosnál nehezebb volt az etap, sokáig így is a hagyományoknak megfelelő pezsgőzésről és Tadej Pogacar ünnepléséről szólt az utolsó szakasz.

Jonas Vingegaard pöttyös trikóban tekerhette végig a Tour de France utolsó szakaszát, de a sárga mellett végül ezt a mezt is Tadej Pogacar vihette haza (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

41 éves szakaszgyőztes a női Touron Még a férfiak záróetapja előtt rendezték a női Tour de France országúti kerékpáros-körverseny második szakaszát, amelyen az olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka a 42. helyen ért célba, és amelyen a mezőny legidősebb tagja, a 41 éves spanyol Mavi García diadalmaskodott. A sárga trikót első női afrikai versenyzőként a mauritiusi Kimberley Le Court ölthette fel, Vas összetettben az 50. helyen áll. A kilenc etapból álló és jövő vasárnapig tartó női Tour de France mezőnyére hétfőn a La Gacilly és Angers közötti 163,5 kilométer megtétele vár.

Tadej Pogacar négyszeres Tour-győztes

Biztosra lehetett venni, hogy az összetett állása már nem fog változni, pláne, miután az esős időjárás miatt ebből a szempontból ötven kilométerrel a vége előtt neutralizálták is a szakaszt. A kétszeres bajnok Jonas Vingegaard és Tadej Pogacar a rajt után is mosolyogva beszélgetett egymással, mert ők is tudták: a 26 éves szlovén pályafutása során negyedszer nyerte meg a francia országúti kerékpáros-körversenyt, míg a dán – mint azt a hétvégén megerősítette – a nyár végén rajtoló Vueltán javíthat.

Az etapsikerért így is zajlott csata, és a megszokottól eltérően – 2005 óta először – ezúttal nem sprintbefutóval ért véget a háromhetes verseny a Champs-Élysées-n. Az utolsó emelkedőt hatan (Tadej Pogacar, Matteo Jorgenson, Wout van Aert, Matej Mohoric, Matteo Trentin és Davide Ballerini) a többiektől ellépve kezdték az élen, egyre nedvesebb pályán.

Végül Van Aert mindenkinél jobban bírta a Montmartre harmadik megmászását, és az esős hajrában már nem lehetett utolérni, így a Visma–Lease a Bike belga kerékpárosának szakaszgyőzelmével zárult a 112. Tour de France.

A szakasz második helyéért még többen harcoltak, de Pogacar a sprintet sem bírta már úgy, így az utolsó etapon nem lett dobogós – összetettben viszont bajnok lett egy szinte tökéletes három héttel.