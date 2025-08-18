Régen volt ilyen drámai forduló a labdarúgó NB I-ben

Vajon hányan emlékeznek még, hogy július 25-án, a labdarúgó NB I első fordulójának első összecsapásán az Újpest nagyon látványos játékkal 3-1-re verte meg a Diósgyőrt? Akkor néhány szakértő (vagy magát szakértőnek gondoló elemző) arról elmélkedett, hogy hosszú idő után talán ismét megindulhat valami pezsgés a Megyeri út környékén. Tévedtek. Túl azon, hogy az Újpest azóta nem nyert meccset, a hazai pályán a Kisvárdától elszenvedett 1-0-s vereség nagyon csúnyán nézett ki a lila-fehéreknek. Persze korai lenne még temetni az Újpestet, csak éppen megdőlt az az elmélet, hogy az újpestieket előnybe hozhatja az MLSZ fiatalszabályának (pontosabban ajánlásának) figyelmen kívül hagyása. Úgy tűnik, ez is téves következtetés volt.

Megint kezdhetnek aggódni az Újpest szurkolói a labdarúgó NB I-ben?

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

NB I: A Fradi sem veretlen már

Az előző bajnokság első és második helyzetettjének rangadóját ezúttal a Puskás Akadémia nyerte meg az Üllői úton. A Fradi-drukkerek számára ez persze szomorúság, de

azt mindenki tudja, hogy az FTC-nél most más van a fókuszban.

Mégpedig egy esetleges Bajnokok Ligája szereplés, mármint a főtáblán, a csoportkörben. Éppen ezért nem szabad a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani a Fradi vereségének, még akkor sem, ha sokaknak ez nem esik most jól.

A Fradinak most következik az a pároscsata az azeri Qarabag ellen, amely mindent eldönthet, mindent meghatározhat. A zöld-fehérek óriási lehetőség előtt állnak, míg a Puskás Akadémiának már nincs ilyen gondja, ők már befejezték nemzetközi szereplésüket. Ez nekik előny, ebben nincs vita.

A Fradi most (még) nem tudta megteremteni az egyensúlyt a hazai és a nemzetközi jó szereplés között,

de ettől még simán bajnok lehet 2026 tavaszán. Természetesen azt is mindenki tudja, hogy az NB I-ben nem ugyanaz az összetételű Ferencváros játszik, mint a BL-selejtezőben és a kedd esti, Qarabag elleni összecsapáson sem az lesz a kezdő, mint a Felcsút ellen.

Focitörténelmet írt a Nyíregyháza

Az NB I történetében a Nyíregyháza sosem nyert még a Debrecen otthonában. Vasárnap ez is sikerült, s mindez óriási pofon az eddig jól szereplő Lokinak. Az meg, hogy mit érezhetnek a Debrecen szurkolói, el sem tudjuk képzelni. Abban a régióban a Debrecen és a Nyíregyháza összecsapása olyan, mint a Fradi és az Újpest párharca. Sőt, egyesek szerint még olyanabb.