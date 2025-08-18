Rendkívüli

Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

NB IFerencvárosPaksPuskás Akadémia

Régen volt ilyen drámai forduló a labdarúgó NB I-ben

Négy forduló után a Puskás Akadémia csapata vezeti a labdarúgó NB I-et. Vezethetné a Paks is, de ehhez a tolnaiaknak vasárnap este le kellett volna győzniük a Zalaegerszeget. A Fradi hazai pályán kapott ki, az Újpest pedig megindult a tabellán lefelé. Összegzés a labdarúgó NB I negyedik fordulója után.

Lantos Gábor
2025. 08. 18. 5:00
A sötét mezes Puskás Akadémia elvitte a három pontot az Üllői útról Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vajon hányan emlékeznek még, hogy július 25-án, a labdarúgó NB I első fordulójának első összecsapásán az Újpest nagyon látványos játékkal 3-1-re verte meg a Diósgyőrt? Akkor néhány szakértő (vagy magát szakértőnek gondoló elemző) arról elmélkedett, hogy hosszú idő után talán ismét megindulhat valami pezsgés a Megyeri út környékén. Tévedtek. Túl azon, hogy az Újpest azóta nem nyert meccset, a hazai pályán a Kisvárdától elszenvedett 1-0-s vereség nagyon csúnyán nézett ki a lila-fehéreknek. Persze korai lenne még temetni az Újpestet, csak éppen megdőlt az az elmélet, hogy az újpestieket előnybe hozhatja az MLSZ fiatalszabályának (pontosabban ajánlásának) figyelmen kívül hagyása. Úgy tűnik, ez is téves következtetés volt. 

labdarúgó NB I
Megint kezdhetnek aggódni az Újpest szurkolói a labdarúgó NB I-ben?
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

NB I: A Fradi sem veretlen már

Az előző bajnokság első és második helyzetettjének rangadóját ezúttal a Puskás Akadémia nyerte meg az Üllői úton. A Fradi-drukkerek számára ez persze szomorúság, de 

azt mindenki tudja, hogy az FTC-nél most más van a fókuszban.

Mégpedig egy esetleges Bajnokok Ligája szereplés, mármint a főtáblán, a csoportkörben. Éppen ezért nem szabad a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani a Fradi vereségének, még akkor sem, ha sokaknak ez nem esik most jól.

A Fradinak most következik az a pároscsata az azeri Qarabag ellen, amely mindent eldönthet, mindent meghatározhat. A zöld-fehérek óriási lehetőség előtt állnak, míg a Puskás Akadémiának már nincs ilyen gondja, ők már befejezték nemzetközi szereplésüket. Ez nekik előny, ebben nincs vita. 

A Fradi most (még) nem tudta megteremteni az egyensúlyt a hazai és a nemzetközi jó szereplés között,

de ettől még simán bajnok lehet 2026 tavaszán. Természetesen azt is mindenki tudja, hogy az NB I-ben nem ugyanaz az összetételű Ferencváros játszik, mint a BL-selejtezőben és a kedd esti, Qarabag elleni összecsapáson sem az lesz a kezdő, mint a Felcsút ellen.

Focitörténelmet írt a Nyíregyháza

Az NB I történetében a Nyíregyháza sosem nyert még a Debrecen otthonában. Vasárnap ez is sikerült, s mindez óriási pofon az eddig jól szereplő Lokinak. Az meg, hogy mit érezhetnek a Debrecen szurkolói, el sem tudjuk képzelni. Abban a régióban a Debrecen és a Nyíregyháza összecsapása olyan, mint a Fradi és az Újpest párharca. Sőt, egyesek szerint még olyanabb. 

Debrecen, 2025. augusztus 17. A Nyíregyháza játékosainak gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. augusztus 17-én. A Nyíregyháza 2-1-re nyert. MTI/Czeglédi Zsolt
A Nyíregyháza sosem nyert még az NB I-ben Debrecenben, most igen
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ezért is ez a Szpari-győzelem a forduló egyik legnagyobb meglepetése, sokkal nagyobb, mint a Puskás Akadémia Üllői úti győzelme. 

Vasárnap minden nyíregyházi drukker a föld fölött lebegett, s valamennyi Loki-drukker szégyenében elbújdosott volna.

A Debrecen továbbra is hektikus csapat, egy ilyen helyzetben, amikor hazai pályán vezetnek a legnagyobb rivális ellen, nem illik kikapni. Mégis megtették ezt. Biztosak lehetünk abban, hogy ezt a vereséget sokáig nem heverik ki Debrecenben. Nem a csapat, a drukkerek.

Verebes József szelleme a Hungária-körúton

A Győr hét gólt rúgott annak az MTK-nak, amely egy héttel ezelőtt ötöt helyezett el a DVTK kapujába. Óriási kérdés, hogy egy csapat egy hét alatt miként juthat el ebbe a helyzetbe, de akik látták az MTK és az ETO összecsapását, megerősíthetik: ez a Győr ennek a bajnokságnak az egyik meglepetéscsapata lehet. Nem azért írjuk ezt, mert a vendégek 7-2-re nyertek, hanem azért, mert a játékuk könnyed, látványos, élvezhető volt. 

Már-már olyan, mint a nyolcvanas évek elején, amikor Verebes József volt a Rába ETO edzője.

Bár az MTK a meccset emberhátrányban fejezte be, s mindez egészen biztosan befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, megkockáztatjuk: a Győr akkor is nyert volna, ha a budapesti csapat nem kerül emberhátrányba. A vendégek klasszisokkal jobban játszottak, könnyedén, szépen fociztak, s azt csináltak a teljesen megroggyant MTK-val, amit csak akartak.

Győr, 2025. augusztus 3. Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 2. fordulójában játszott ETO FC - Újpest FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 3-án. MTI/Krizsán Csaba
Borbély Balázs nagyon összekapta a Győrt
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Ennek a mérkőzésnek kapcsán lehetett olvasni az egyik legérdekesebb edzői nyilatkozatot. A vendégek mestere, Borbély Balázs azon lamentált, hogy miért nem úszta meg ezt a meccset a csapata kapott gól nélkül? Egy olyan összecsapás után hangzik mindez el, amelyen a Győr hét gólt lőtt. Mondhatnánk: ennek nincs nagy jelentősége, de Borbély Balázs tudja, hogy van. Biztosak lehetünk abban, hogy a győriek mestere már 

a Rapid Wien elleni Konferencialiga-meccsre gondol,

amely a Győr számára óriási lehetőséget tartogathat: egy újabb siker esetén a Rába-parti együttes felkerülne a Konferencialiga főtáblájára, azaz a csoportkörébe. Ki gondolt erre vajon egy hónappal ezelőtt? Vagy ki gondolta volna, hogy ez a Győr egy év alatt nem kap ki egyszer sem idegenben. Az ETO legutóbb 2024 augusztusában vesztett idegenben NB I-es meccset - Kecskeméten.

Még ennél is döbbenetesebb statisztikai adat, hogy a Győr az elmúlt bajnokságban a hatodik fordulóban szerezte meg az első pontját. A rajtnál akkor beragadó csapat azóta szárnyal, s könnyen lehet, hogy a Fradi egyik kihívója lesz ebben a bajnokságban.

Mi lesz veled, DVTK?

Nő a nyugtalanság a Diósgyőr szurkolóiban, s erre minden okuk megvan. Az egyik kieső helyen az újonc Kazincbarcika, a másikon a DVTK tanyázik. Kéz a kézben. Szép, mondhatják erre arrafelé, de ebben semmi mulatságos nincsen. Hogy meglepő van-e? Az már inkább. Ha a Kazincbarcika egy kicsivel rutinosabb, ezt a meccset megnyeri, a DVTK pedig Fortunát kézen fogva szedte ki az egy pontot ebből a meccsből. Az biztos, hogy a DVTK-nál valami nem stimmel, hogy meddig tart a türelem, azt senki sem tudja megmondani.

Focidráma zárta a fordulót Pakson

A Paks és a ZTE összecsapása országos egyest ígért, erre majdnem kettes lett belőle, de maradt az iksz. A Paks abban a tudatban lépett pályára az eddig veretlen, de nyeretlen ZTE ellen, hogy győzelme esetén átveszi a vezetést az NB I-ben. Mondhatni, hogy négy forduló után ennek sincs különösebb jelentősége, de azért van. Mert a Paks hiába vezetett 1-0-ra, hiába játszott emberelőnyben, mégsem tudott nyerni. Sőt, igazából a végén a hazaiak örülhettek, hogy egy pontot összekapartak ebből az összecsapásból.

A Paks nem nézett ki rosszul, a ZTE sem, de a zalaiak négy forduló alatt egyszer sem nyertek, igaz, vereséget sem szenvedtek.

Hogy ez a négy döntetlen a félig teli vagy félig üres poharat jelent? Ezt talán a legnehezebb eldönteni.

Négy fordulót követően lassan rajzolódnak ki az erőviszonyok. A Fradi amíg a nemzetközi helyzetre koncentrál, könnyen játszhat meglepetésmeccseket. A Győr nagyon jól néz ki, de kérdés, a kettős terhelés hogyan hat majd rájuk? Alul a DVTK és a Kazincbarcika van most nehéz helyzetben, de a vészharangot még akkor sem érdemes kongatni, ha a Barcikának egyelőre soknak tűnik az NB I.

Labdarúgó NB I, 4. forduló
 

  • Újpest–Kisvárda 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző, jv.: Rúsz. Gólszerző: Novothny (68.)
  • DVTK–Kazincbarcika 2-2 (0-2), DVTK Stadion, 5468 néző, jv.: Bogár. Gólszerzők: Babos (74.), Saponjics (90+5., 11-esből) illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)
  • Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Groupama Aréna, 10 679 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.)
  • Debrecen–Nyíregyháza 1-2 (1-0), Nagyerdei Stadion, 12626 néző jv.: Bognár. Gólszerzők: Szűcs (16.), illetve Edomwonyi (48.), Keita (90.)
  • MTK–ETO FC 2-7 (1-4), Hungária körút, 2000 néző, jv:Molnár. Gólszerzők: Molnár Rajmund (31.), Jurina (60.) illetve Stefulj (15.), Krpics (30), Vitális (35.), Bembuali (45+2, 69.), Huszár (78.), Piscsur (82.)
  • Paks–ZTE 2-2 (0-0), Paks, 2000 néző. Jv: Csonka. Gólszerző: Silye (49.), Tóth (90+3.) illetve Croizet (69.), Krajcsovics (73.)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.